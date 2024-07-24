"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1290 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Добытчик природного газа опубликовал финансовый отчет МСФО по итогам первого полугодия 2024 года. Результаты оказались выше консенсус-прогноза. При этом у компании выросли долгосрочные обязательства, в основном это произошло за счет размещения локальных облигаций в долларах в мае текущего года. Чистый долг на конец первого полугодия составил 140 млрд рублей (годом ранее была чистая денежная позиция 26 млрд). Однако долговая нагрузка все еще находится на незначительном уровне (чистый долг/EBITDA - 0,3). Сохраняем рекомендацию "держать" по акциям "НОВАТЭКа". Целевая цена - 1290 рублей на горизонте года", - указывают эксперты.

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