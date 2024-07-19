Акции ММК выглядят недооцененными в сравнении с НЛМК и Северсталью - "Цифра брокер"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) при прочих равных на данный момент выглядят недооцененными в сравнении с конкурентами ("НЛМК" и "Северсталь"), считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Эмитент опубликовал операционные результаты за II квартал 2024 года, в соответствии с которыми производство стали увеличилось на 13,7%, а продажи металлопродукции выросли на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В I полугодии 2024 года выпуск стали сократился на 2,6% по сравнению с 2023 годом на фоне ремонта в прокатном переделе. Мы полагаем, что замедление строительной активности, вызванное отменой льготной ипотеки и увеличением процентных ставок, вполне может оказывать влияние на спрос на металл, поскольку строительная отрасль является одним из ключевых потребителей металлопродукции. Продажи горячекатаной стали стабильно составляют 35-45% в структуре выручки "ММК", - указывают эксперты в материале. - Таким образом, в краткосрочной перспективе при замедлении активности в строительстве выручка комбината может снизиться. В то же время "ММК" отмечает позитивный тренд потребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности. При прочих равных на данный момент акции компании выглядят недооцененными в сравнении с конкурентами в лице "НЛМК" и "Северстали".

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