"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Citigroup на уровне $60,4

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. на уровне $60,4 за штуку и рейтинг "держать" для них на фоне довольно позитивных результатов американского финансового холдинга за второй квартал текущего года, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

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