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15 июля 2024 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальные отчеты крупных банков, открывшие очередной сезон отчетности. Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за восемь месяцев (с ноября 2023 года). Эксперты в среднем ожидали повышения до 68,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник, трейдеры оценивают статданные из Китая. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День моря). Новости о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа создают нервозность на рынке. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,2% в ходе торгов, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением в ходе торгов. Внимание рынка направлено на стартовавший в понедельник третий пленум ЦК Компартии КНР. Трейдеры надеются, что на пленуме будут приняты решения о важных реформах, которые подтолкнут к росту китайскую экономику. Статданные, опубликованные 15 июля, показали замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до минимума с января-марта 2023 года. Экономика Китая в апреле-июне увеличилась на 4,7% в годовом выражении после подъема на 5,3% в предыдущем квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении НБК.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в понедельник утром ярко выраженной динамики после снижения по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале. Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, оказывает определенное давление на нефтяной рынок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,95 за баррель, что на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,4%, до $85,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени всего на 1 цент, до $82,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,5%, до $82,21 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 июля снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,303 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,886 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,03% и составил 104,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 904,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (+0,9%), "РЖД-32" (+0,75%) и "ТМК БО-07" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,78%), "Газпром капитал БО-04" (-0,51%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, спред к ключевой ставке ЦБ (действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) установлен в размере 2,6% годовых (ставка 1-го купона составит 18,6% годовых). По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонов, еще 3,05% от номинала - в дату погашения.

Росэксимбанк установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 002P-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 190 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Сбор заявок на облигации прошел 12 июля. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. В начале июня Росэксимбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 млрд до 200 млрд рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) планирует 16 июля с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 июля.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 25-26-го купонов облигаций 22-й серии на уровне 16% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,15% годовых. По выпуску 31 июля предстоит исполнение оферты.

Кроме того, ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 45-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 9,59% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее - ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 19-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 17,3% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета плюс 1,3 процентного пункта, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала гасится каждый квартал. С учетом амортизации объем выпуска на текущий момент составляет 20,47 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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