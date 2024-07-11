S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг утром, Brent - около $85,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз обновили рекордные максимумы вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.

Поддержку рынку оказывают растущие ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла не разубедили их в этом.

Сигналы ослабления рынка труда США и экономики в целом дают инвесторам надежду на то, что "Федрезерв опустит ставку пару раз в этом году, и может быть, три раза до конца января", отмечает главный инвестиционный директор Wealth Consulting Group Джим Уорден, слова которого приводит Market Watch.

Пауэлл, выступивший в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что видит прогресс в замедлении инфляции. Он отметил, однако, что у него нет достаточной уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Днем ранее Пауэлл, представивший доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, сказал, что Федрезерву нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы приступить к снижению ставки. При этом он отметил, что затягивание со смягчением политики может излишне ограничить экономическую активность в США.

"Ключевой вывод из выступлений Пауэлла - это то, что оценка Федрезервом баланса рисков в экономике изменилась таким образом, что в случае ее подтверждения дальнейшими статданными ФРС снизит ставку в сентябре", - отмечает аналитик Evercore ISI Кришна Гуха.

В четверг будут опубликованы июньские данные о динамике потребительских цен в США, которые дадут трейдерам новые сигналы относительно возможных сроков смягчения политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает замедление инфляции в Штатах до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.

Котировки акций крупных IT-компаний показали уверенный рост по итогам торгов. Капитализация Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (AMD), объявившей о покупке финской Silo AI, увеличилась на 3,9%. AMD заплатит $665 млн за покупку одного из крупнейших в Европе поставщиков технологий искусственного интеллекта.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 2,7%, Micron Technology (SPB: MU) - на 4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 0,4%, завершив в плюсе 11-ю сессию подряд. За 10 предыдущих сессий стоимость бумаг компании увеличилась на 44%.

Капитализация Honeywell International (SPB: HON) повысилась на 1,9%. В среду компания объявила о покупке подразделения Air Products & Chemicals (SPB: APD) Inc. по выпуску оборудования для СПГ-сектора за $1,81 млрд.

Бумаги Air Products подорожали на 0,4%.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) выросли в цене на 2%. Компания сообщила, что ее главный финансовый директор Мониш Патолавала покинет свой пост 31 июля текущего года. Патолавала, занимающий должность CFO в 3M с 2020 года, уходит из компании спустя всего два месяца после того, как главный исполнительный директор Майк Роман занял свою должность.

Рыночная стоимость Intuit Inc. (SPB: INTU), разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов, опустилась на 2,6%. Компания заявила о намерении сократить порядка 10% рабочих мест, чтобы снизить расходы и направить больше инвестиций на развитие направления генеративного искусственного интеллекта.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 429,39 пункта (1,09%) и составил 39721,36 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 56,93 пункта (1,02%) - до 5633,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 218,16 пункта (1,18%) и составил 18647,45 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут на фоне позитивной динамики американского рынка акций днем ранее.

Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых. Таким образом, южнокорейский ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам двенадцатого заседания подряд.

Решение об этом было принято единогласно, но два члена комитета по денежно-кредитной политике выразили готовность к смягчению денежно-кредитной политики в следующие три месяца.

Большинство аналитиков также не ожидали изменения ставки по итогам июльского заседания, по данным Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК увеличился на 0,6% и находится на самой высокой отметке с середины января 2022 года.

Акции чипмейкера SK Hynix подорожали на 2,5%, сталелитейной Posco - на 5,6%, банка KB Financial - на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Японский Nikkei 225 к 8:33 МСК вырос на 1,3% и обновил исторический максимум.

В число локомотивов подъема рынка входят акции представителей технологической сферы, включая Disco Corp. (+3,4%), SoftBank Group (+1,4%), Tokyo Electron (+1%) и Socionext Inc. (+6%).

Кроме того, поднимается стоимость таких крупных компаний, как Sony Group (+3,9%), Fast Retailing (+2,2%) и Nintendo (+1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК поднялся на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

На Гонконгской фондовой бирже самый существенный прирост демонстрируют акции автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 6,9%, автодилера Zhongsheng Group - на 5,3%, девелопера New World Development Co. - на 4,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:34 МСК увеличился на 0,9% - до максимума более чем за три месяца.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,9% и 0,5% соответственно.

Кроме того, ушли вверх акции банков, включая National Australia Bank (+0,9%), Commonwealth Bank (+0,7%), Westpac Banking (+0,2%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в четверг после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня.

Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причем снижение было более значительным, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

"Данные по запасам нефти предполагают рост спроса, что является "бычьим" фактором", - отмечает аналитик NinjaTrader Том Шнайдер.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличились на $0,69 (на 0,8%) - до $85,77 за баррель. В среду их цена выросла на $0,42 (на 0,5%) и достигла $85,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг подорожали на $0,66 (на 0,8%) - до $82,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,69 (на 0,9%) и составила $82,1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. В то же время резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики Macquarie ожидали уменьшения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 1,7 млн барреллей.

"Восстановление объемов работ нефтеперерабатывающих заводов на прошлой неделе способствовало сокращению запасов нефти", - полагает главный аналитик по США Kpler Мэтт Смит.

Между тем ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.