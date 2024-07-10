"Финам" повысил рейтинг акций NetEase до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций NetEase Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 176 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Для ADR эмитента действует такая же рекомендация с целевой ценой $112,4 за штуку, указывает эксперт инвесткомпании.

"На протяжении последнего года акции NetEase имеют схожую динамику с индексом Hang Seng. Компания продолжает демонстрировать положительные результаты, особенно рост выручки и рентабельности лучше ожиданий аналитиков, что оказывает некоторую поддержку котировкам. Однако в связи с общей консолидацией рынка в данный момент акции и депозитарные расписки эмитента находятся на уровне начала 2024 года. Учитывая продолжающуюся поддержку фондового рынка со стороны правительства Китая, мы считаем, что у акций компании сохраняется потенциал роста, поэтому сохраняем целевую цену на старом уровне", - пишет Степанов в обзоре.

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.