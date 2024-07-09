Рынок акций РФ утром просел к 3110п по индексу МосБиржи на дивидендных отсечках "Роснефти" и "Татнефти", откат сдержал подросший Газпром

Москва. 9 июля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips на фоне проседающей нефти (Brent опустилась ниже $85,5 за баррель) и отсечек дивидендов ряда крупнейших компаний, в то время как внешняя фондовая конъюнктура подает позитивные сигналы. Индекс МосБиржи опустился в район 3110 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями "Роснефти" (-4,4%) и "Татнефти" (-4,1%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3110,21 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1111,26 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составляет 88,1688 руб. (+3,4 копейки).

Подешевели акции "Роснефти" (-4,4%, до 537,4 рубля; выплаты за 2023 год - 29,01 рубля на бумагу), "Татнефти" (-4,1%, до 663 рублей; выплаты - 25,17 рубля на акцию каждого типа), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Сбербанк в июне заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост на 1,1% г/г), в целом за полугодие прибыль крупнейшего российского банка составила 768,7 млрд рублей при рентабельности капитала в 22,9% (рост на 5,6%), говорится в сообщении кредитной организации. Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы прошлого года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", помимо негативного старта недели, важно помнить еще и о дивидендных отсечках, из-за которых ценовой индекс МосБиржи будет терять позиции еще большими темпами. Нефть во вторник сохраняет слабость, поэтому от этого фактора поддержки ожидать не стоит.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов. За исключением бумаг "Газпрома", подавляющее большинство ликвидных акций выглядят уязвимо - вероятно, сказывается слабая динамика бумаг после дивидендных отсечек. Поэтому часть инвесторов могут стараться избегать проходить через отсечку, так как на закрытие дивидендных "гэпов" может потребоваться больше времени в текущих условиях, считает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ принципиально ситуация не изменилась: для новых среднесрочных покупок нет никаких поводов, а серьезно сокращать портфели частные инвесторы пока не готовы.

Накануне последний день с дивидендами торговались акции "Роснефти" и "Татнефти". Бумаги подросли на падающем рынке, оказавшись в десятке лучших. Таким образом, большинство инвесторов не только решило пойти на получение дивидендов, но еще и подкупило бумаг. Ранее многие акции снижались дня за три перед отсечками реестров. Если по итогам торгов во вторник просадка этих акций будет меньше размеров дивидендных "гэпов", то есть большая вероятность, что инвесторы и по остальным акциям будут более активно выходить на выплаты, а также реинвестировать значительную часть дивидендов обратно в рынок акций, считает Антонов.

В то же время эксперт отметил, что пока нет уверенности, что дивидендные выплаты поддержат индекс МосБиржи, поскольку покупка флоатеров или депозиты выглядят намного привлекательнее.

В среду последний день с годовыми дивидендами будут торговаться акции Сбербанка. "Как фундаментально, так и по ожидаемому времени закрытия дивидендного "гэпа", Сбер нам нравится больше, чем "Роснефть" и "Татнефть", - отметил Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление дивидендного фактора на рынок акций РФ будет усиливаться.

Индекс МосБиржи во вторник рискует протестировать 3100 пунктов из-за дивидендных отсечек. Долларовый РТС на фоне стабильности рубля удерживается выше поддержки 1105 пунктов с ближайшим сопротивлением 1130 пунктов.

Перспектива быстрого закрытия дивидендных "гэпов" и возвращения к росту бумаг "Роснефти" и "Татнефти" представляется неопределенной в связи с доминированием "медвежьих" настроений на рынке в целом, особенно по "Роснефти", следующие дивиденды которой, скорее всего, поступят уже за 9 месяцев текущего года. "Татнефть" в этом контексте более интересна с точки зрения квартального осуществления выплат. Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) во вторник последний день можно будет купить с годовыми выплатами 0,772 руб. с доходностью 8%. Позже по ходу недели закрытие дивидендных реестров последует по Сбербанку, "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Башнефти" (MOEX: BANE) и "Магниту", что может обеспечить сохранение основного нисходящего давления на российский рынок, полагает Кожухова.

В США накануне обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,3%), просел Dow Jones (-0,1%) на фоне отсутствия важных статданных.

Объем пассажирских авиаперевозок в День независимости (4 июля) и последовавшие выходные дни в этом году был самым значительным с 2019 года, по данным Управления транспортной безопасности. Эта новость вызвала повышение котировок акций авиакомпаний.

Существенными событиями недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы в четверг.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2% и обновил максимум на акциях технологических компаний, австралийский ASX Australia поднялся на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng не изменился), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Ралли на китайском рынке акций, которое отмечалось в начале этого года, потеряло импульс на фоне неравномерного экономического роста и усиления геополитических рисков в связи с выборами в Европе и США.

На следующей неделе (15-18 июля) пройдет пленум ЦК Компартии КНР, на котором, возможно, будут приняты решения о важных реформах. Трейдеры, однако, не ждут, что эти решения приведут к быстрому подъему китайского рынка акций, пишет агентство Bloomberg.

Рынки ожидают заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената Конгресса США.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж после попыток стабилизации на азиатской сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,41 за баррель (-0,4% и -0,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,92 за баррель (-0,5% и -1% в понедельник).

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, и следят за переговорами между Израилем и ХАМАС.

Ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, говорится в обзоре команды экспертов StoneX, который цитирует Market Watch. Аналитики, однако, отмечают, что "подобные переговоры прежде много раз проваливались".

Последствия урагана "Берил" оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за последствий урагана.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Кроме того, рынок ждет заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,5%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-4,4%), бумаги ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,8%).

Без дивидендов во вторник на Мосбирже торгуются акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-12,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-5,2%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-1,8%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-2,3%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+8,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,37 млрд рублей (из них 2,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,6 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 2,03 млрд рублей на акции "Газпрома").