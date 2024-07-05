Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 5 июля. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем в пятницу, рубль перешел к небольшому укреплению на закрытии позиций перед выходными днями. Кроме того, позитивное влияние на котировки нацвалюты оказала новость о состоянии российского бюджета. Курс юаня составил 11,96 руб. в 15:00 мск, что на 3,4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 29 копеек, до 88,49 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 4 копейки, до 95,52 руб./EUR1.

"Ранее на неделе Минфин объявил об увеличении покупок валюты по бюджетному правилу с 3,7 до 5,4 млрд руб./сутки. Связано это с умеренным ростом объемов ожидаемых в июле дополнительных нефтегазовых доходов, а также с заметным сокращением недополученных фактических доходов. Если в мае доходы были на 69,6 млрд руб. ниже прогнозов, то в июне эта разница составила лишь 21,5 млрд руб. В результате объемы покупок в июле Минфин корректировал на более низкую величину. С этого месяца также сокращаются продажи юаней Банком России в связи с более низким объемом инвестиций ФНБ в первом полугодии. Таким образом, если в июне продажи валюты составляли 8,1 млрд руб./сутки, то с 1 июля их объем сократился до 4,7 млрд руб./сутки, а сейчас, с 5 июля, до 3 млрд руб./сутки. Сами по себе операции по бюджетному правилу нейтральны для курса, они лишь отражают изменения в объемах поступающей от нефтяного экспорта валюты. Тем не менее в моменте заметное сокращение объемов предложения валюты может все же оказывать краткосрочное давление на рубль", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе-мае 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 356,7 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-мае составили 27 трлн 821,9 млрд рублей, расходы - 27 трлн 262,3 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 730,4 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-мае 2024 года на уровне 983 млрд рублей.

Корректировку этого показателя определил пересмотр в сторону уменьшения суммы расходов федерального бюджета в январе-мае - по данным Казначейства, они составили 15 трлн 22,5 млрд рублей, тогда как Минфин оценивал их в 15,272 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета за пять месяцев 2024 года составили 14 трлн 292,1 млрд рублей.

Банк России по итогам заседания совета директоров в июле уточнит прогноз по динамике ВВП РФ на 2024 год, пока не говорит о возможности его повышения.

"Мы посмотрим обновление прогноза, сформулируем наше мнение 26 июля. Мы его уточним с учетом всех данных, которые мы будем иметь, в том числе дополнительные, которые поступят", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопрос, повысит ли ЦБ в июле прогноз по ВВП на 2024 год и будет ли это повышение существенным.

"По инфляции мы с гораздо большей уверенностью говорим, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 2,5-3,5%, в 2025 году - на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%.

Динамика экономики складывается лучше ожиданий. Заботкин пояснил, за счет каких факторов это происходит.

"В целом за первое полугодие, наверное, потребление сложилось выше. В первом квартале данные по инвестициям были тоже выше ожиданий. По второму кварталу по инвестициям пока данные сильно неполные, можно смотреть на какие-то оперативные индикаторы. Я думаю, для нас будут в плане инвестиционного спроса важным показателем результаты нашего мониторинга предприятий за июль, в котором будет ежеквартальный блок по инвестиционной активности", - отметил зампред ЦБ.

Инфляция, согласно апрельскому прогнозу Банка России, в 2024 году составит 4,3-4,8%, вернется к целевым 4% в 2025 году и будет находиться на этом уровне в 2026 году.

Накануне Заботкин сообщил, что ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год по итогам июльского заседания совета директоров, не исключил повышения прогноза по траектории ключевой ставки.

В апреле ЦБ ожидал, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

Банк России пока не принял решение о публикации в составе среднесрочного макроэкономического прогноза ожиданий по курсу рубля. "Решение на этот счет не принято. В июльском прогнозе курса рубля точно не будет", - заявил зампред ЦБ.

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку не менее чем на 200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция не останавливается. На прошлой неделе прирост цен достиг рекордных 0,66% (после 0,12-0,22% за другие недели июня). В годовом выражении уровень инфляции, по нашим оценкам, достиг нового пика в 9,1% г/г (8,6% г/г неделей назад), а по оценкам Минэкономики - в 9,2% г/г. Растет вероятность закрепления инфляции на повышенном уровне - выше таргета ЦБ в 4%. Ожидаем, что ключевая ставка будет в июле повышена не менее чем на 200 б.п.", - пишет эксперт.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются днем в пятницу.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,16%, до $87,29 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,1%, до $83,86 за баррель.

Как сообщалось ранее, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей. Товарные резервы бензина и дистиллятов также существенно сократились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Между тем накануне Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в азиатские страны в августе, при этом стоимость топлива для клиентов из Европы вырастет.

Топливо марок Arab Extra Light и Arab Light с поставкой в государства Азии подешевеет в следующем месяце на $0,6 за баррель. В результате оно будет стоить соответственно на $1,6 и $1,8 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Стоимость более "тяжелых" сортов понизится на $0,7 за баррель, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.