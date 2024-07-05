Рынок акций РФ утром продолжил снижение, индекс МосБиржи опустился ниже 3120п во главе с Системой и Аэрофлотом

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и забуксовавшей в росте нефти (сентябрьская Brent торгуется в районе $87,5 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 3120 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "Аэрофлота".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3118,15 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1114,71 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 88,1205 руб. (+16,99 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,5%), Solidcore (MOEX: POLY) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", до решения по ключевой ставке на заседании ЦБ РФ 26 июля российский рынок будет находиться под давлением продаж.

"Не исключаем сценарий снижения индекса МосБиржи к нижней поддержке боковой формации (3000 пунктов). Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления восходящего тренда. Драйверами могут послужить приток свежей ликвидности от реинвестирования дивидендов, ослабление рубля, а также потенциальный позитив на внешнем контуре", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением после заявлений представителей ЦБ РФ о перспективе повышения ключевой ставки на июльском заседании. Жесткая денежно-кредитная политика в среднесрочной перспективе негативна для настроений на фондовых площадках, но рынок уже достаточно долгое время готовится к такому исходу, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов.

"На данный момент видим два сценария, так как индекс фактически вернулся к верхней границе нисходящего канала. Снижение в ходе торгов четверга открывает дорогу к дальнейшему откату. Если индекс сможет подрасти, ситуация может стабилизироваться, так как в первой половине следующей недели рынок вновь будут сдерживать от снижения акции Сбербанка. Сильной просадки до дивидендной отсечки (11 июля - ИФ) по ним не ждем", - полагает аналитик.

Настроения инвесторов ухудшили сообщения о том, что повышение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании почти неизбежно. Не миновала волна распродаж даже акции Сбербанка, а в аутсайдерах отказались акции компаний с высоким долгом, отметил Головинов.

В США в четверг биржи не работали в связи с празднованием Дня независимости.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,15%).

Потребительские расходы в Японии в мае неожиданно снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. Эксперты прогнозировали в среднем повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении показатель упал на 1,8% против ожидавшегося роста на 0,1%.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в мае упал на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это худшая динамика показателя с декабря 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены предпринимают попытки подрасти после коррекции на азиатской сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $87,49 за баррель (+0,1% и +0,1% накануне), августовская цена WTI - $84,06 за баррель (+0,2% к уровню среды).

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей при прогнозах снижения на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-10,6%, до 1,1605 рубля; выплаты - 0,1428 рубля на бумагу), ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (-7,8%, до 892,5 рубля; выплаты - 89 рублей на бумагу), ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,5%, до 94,54 рубля; выплаты - 2,3 рубля на бумагу).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+16,1% и +11,2% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+9,8%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,31 млрд рублей (из них 2,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").