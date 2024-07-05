ЦБР, вероятно, повысит ставку не менее чем на 200 б.п. в июле - ПСБ

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку не менее чем на 200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция не останавливается. На прошлой неделе прирост цен достиг рекордных 0,66% (после 0,12-0,22% за другие недели июня). В годовом выражении уровень инфляции, по нашим оценкам, достиг нового пика в 9,1% г/г (8,6% г/г неделей назад), а по оценкам Минэкономики - в 9,2% г/г. Растет вероятность закрепления инфляции на повышенном уровне - выше таргета ЦБ в 4%. Ожидаем, что ключевая ставка будет в июле повышена не менее чем на 200 б.п.", - пишет эксперт.

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