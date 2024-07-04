Наиболее вероятен подъем ставки ЦБ РФ до 18% в июле 2024г - "Финам"

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 18% годовых на заседании 26 июля 2024 года, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"До июльского заседания регулятора еще далеко, но на данный момент представляется наиболее вероятным, что ЦБ повысит на нем ключевую ставку до 18%. Причем нельзя полностью исключить риск и более сильного повышения, если инфляция за июнь и оперативные данные за июль преподнесут новые негативные сюрпризы и продолжится повышение инфляционных ожиданий, - отмечает эксперт в обзоре инвесткомпании. - Мы полагаем, что перспектива снижения ключевой ставки отодвигается, скорее всего, на будущий год - впрочем, если ЦБ повысит в июле ключевую ставку, например, до 18%, и это в сочетании с эффектом от произошедшего с мая ужесточения денежно-кредитных условий и от завершения льготной безадресной ипотеки ускорит темпы дезинфляции, то к концу 2024 года, возможно, регулятор начнет снижать ставку и продолжит снижение в будущем году. При этом траектория ключевой ставки на ближайшие годы и долгосрочную перспективу ожидается выше апрельских прогнозов ЦБ (прогноз будет обновлен на июльском заседании)".

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