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04 июля 2024 года 09:05

Нефть дешевеет

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Акции Азии торгуются без единой динамики в четверг. Нефть дешевеет в четверг утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, обновив рекордные максимумы.

Торговая сессия 3 июля была укороченной, в четверг биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Поддержку американскому рынку акций в среду оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

"Плохие новости - это хорошие новости, - отмечает аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада, слова которого приводит Bloomberg. - Именно так реагирует рынок на опубликованную статистику".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 238 тыс., сообщило в среду министерство труда США. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2 тыс., по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP Employer показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тыс., тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) продолжили уверенный подъем в среду, подорожав на 6,5%. Накануне их стоимость подскочила более чем на 10% на хороших показателях продаж электромобилей во втором квартале.

Стоимость бумаг Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) увеличилась на 1%, после того как совет директоров авиакомпании принял план, который позволит защитить ее от враждебных поглощений. Принятые меры требуют от потенциального покупателя вести переговоры с советом директоров, а не напрямую с акционерами. План вступает в силу немедленно и будет действовать один год, сообщила Southwest Airlines. Авиакомпания пошла на такой шаг после того, как стало известно, что инвестор-активист Elliott Management владеет 11% ее акций.

Капитализация Paramount Global (SPB: PARA) подскочила на 6,9% на информации СМИ о достижении предварительного соглашения о слиянии компании с медиахолдингом Skydance Media.

Цена акций Constellation Brands (SPB: STZ) упала на 3,3% после публикации отчетности компании. Производитель алкогольных напитков увеличил чистую прибыль в первом финквартале (март-май) более чем в шесть раз. Скорректированная прибыль компании превысила прогнозы рынка, а выручка их слегка не оправдала.

Рыночная стоимость Tempur Sealy International (SPB: TPX) опустилась на 3,2%. Федеральная торговая комиссия США заблокировала сделку Tempur Sealy по покупке крупнейшего в стране розничного продавца матрасов Mattress Firm за $4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 23,85 пункта (0,06%) и составил 39308 пунктов.

Standard & Poor''s 500 вырос на 28,01 пункта (0,51%) - до 5537,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 159,54 пункта (0,88%) и составил 18188,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для частного сектора Гонконга, рассчитываемый S&P Global, в июне снизился до минимальных с сентября 2022 года 48,2 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции China Resources Mixc Lifestyle Services, теряющие в цене 3,3%.

Бумаги Li Ning дешевеют на 3,2%, Shenzhou International Group Holdings - на 2,8%, Sunny Optical Technology Group - на 2,7%, Chow Tai Fook Jewellery - на 1,9%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - на 1,7%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,6%.

Вместе с тем значительно увеличивается капитализация Li Auto (SPB: LI) (+3,9%), Zijin Mining Group (+3,6%), Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp., Trip.com Group Ltd. (+3% у обеих), Lenovo (+2,7%), China Construction Bank, China Merchants Bank (+2,4% у обоих), Meituan (SPB: 3690), BYD (+2,3% у обеих) и Industrial & Commercial Bank of China (+2,1%).

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,8%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Sumitomo Metal Mining (+7,4%).

Рыночная стоимость Kyowa Kirin повышается на 5,8%, Sumitomo Pharma - на 5,3%, IHI Corp. и Yamaha Motor - на 4,8%, Mitsui Mining & Smelting - на 4,6%, Renesas Electronics- на 4,2%, Taiyo Yuden - на 4,1%, Mitsubishi Materials - на 4%, Sumitomo Chemical - на 3,9%.

Капитализация Kawasaki Heavy Industries падает на 7,6% после новостей о начале расследования в ее отношении по подозрениям в подкупе официальных лиц, занимавшихся контрактами на ремонт подводных лодок.

Цена бумаг Fujikura снижается на 3%, Eisai - на 2,7%, Nitori Holdings - на 2,1%, NEXON - на 1,7%, Idemitsu Kosan и DIC Corp.- на 1,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,7%.

Цена бумаг Samsung Electronics увеличивается на 3,2%, Posco - на 0,8%, Kia Corp. - на 1,1%.

Котировки акций Korean Air Lines снижаются на 0,2%, SK Hynix - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,2%.

Профицит австралийского баланса внешней торговли товарами в мае сократился до 5,77 млрд австралийских долларов ($3,87 млрд) по сравнению с пересмотренными вниз 6,03 млрд долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Рынок в среднем ожидал положительное сальдо в размере 6,68 млрд долларов.

Экспорт увеличился на 2,8% и составил 43,98 млрд долларов, в том числе поставки в Китай подскочили на 15,8% после падения на 6,3% в апреле. Импорт повысился на 3,9% - до 38,21 млрд долларов.

Капитализация BHP растет на 2,5%, Rio Tinto - на 2,6%, ANZ - на 1,2%, Westpac - на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после подъема до максимумов с апреля в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $86,89 за баррель, что на $0,45 (0,52%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на $1,1 (1,3%), до $87,34 за баррель, что является максимумом с 30 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,52 (0,62%), до $83,36. В среду контракт подорожал на $1,07 (1,3%), до $83,88 за баррель, самой высокой отметки с 16 апреля, по данным Dow Jones Market Data.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.

"Активный экспорт, небольшое снижение импорта и восстановление активности НПЗ привели к падению запасов нефти на впечатляющие 12 млн баррелей", - отметил старший аналитик Kpler Мэтт Смит.

Запасы бензина и дистиллятов также сократились, несмотря на увеличение загруженности НПЗ, что говорит о высоком спросе на оба вида топлива в преддверии длинных выходных по случаю Дня независимости, добавил Смит.

День независимости в США отмечается сегодня, торги WTI проводиться не будут.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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