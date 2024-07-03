Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне решения Минфина РФ сократить в июле объем продажи валюты

Москва. 3 июля. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет на фоне решения Минфина РФ сократить объем продажи валюты в июле с июньских 8,1 млрд руб. день до 3 млрд руб. в день. Курс юаня составил 11,92 руб. в 15:00 мск, что на 10,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,07 рубля, до 88,75 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 1,42 рубля, до 94,94 руб./EUR1.

Минфин РФ с 5 июля по 6 августа планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 123,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Это почти в полтора раза больше, чем дневной объем в период с 7 июня по 4 июля (3,7 млрд руб., в сумме 71,1 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 145,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило минус 21,5 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 июля по 6 августа 2024 г. ЦБ будет продавать валюту объемом около 3,0 млрд руб. в день (с 7 июня по 1 июля 2024 г. продажи составляли 8,1 млрд руб. в день, с 1 по 4 июля - 4,7 млрд руб.).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 15 января 2024 года Минфин впервые с возобновления покупок проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.).

Курс пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. в течение торговой сессии в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Жду сохранения невысокой торговой активности экспортеров в среду. В целом склонен ждать в июле попыток китайской валюты перейти в диапазон 12-13 руб. за юань (более обоснованный с фундаментальной точки зрения) ввиду уменьшения навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России", - пишет эксперт в комментарии.

Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 руб. за доллар и 12,4 руб. за юань в среднесрочной перспективе, полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Основываясь на фундаментальных факторах, мы считаем российскую валюту перекупленной на данный момент, - отмечает эксперт. - Ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизации курса рубля в районе 90 руб. к доллару и 12,4 руб. - к юаню. Отток капитала, по нашему мнению, увеличится после периода стагнации, обусловленной инфраструктурными ограничениями. Нынешняя ситуация напоминает весну и лето 2022 года, когда рубль тоже оказался перекупленным. Накопленный спрос на импорт реализуется позднее, хотя и не в полном, вероятно, объеме. Кроме того, возрастет спрос на валюту со стороны компаний, выкупающих "недружественные" бизнесы. Однако точные сроки, когда удастся разрешить сегодняшние затруднения с платежами, предсказать сложно. Мы ориентируемся на период до трех месяцев".

Цены на нефть слабо поднимаются днем в среду, инвесторы ждут официальных данных о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,14%, до $86,35 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,07%, до $82,87 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,163 млн баррелей, а резервы бензина выросли на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что они укажут на снижение запасов нефти на 150 тыс. баррелей.

Во вторник стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

эб аш