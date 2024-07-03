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Главная / Мнения аналитиков / Акции Мосбиржи уже не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
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03 июля 2024 года 13:57
Акции Мосбиржи уже не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" в текущий момент уже не выглядят существенно недооцененными, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "Объемы торгов в июне 2024 года в целом снова продемонстрировали высокие темпы роста относительно уровней годичной давности, несмотря на введение внешних ограничений и благодаря высокой степени диверсификации бизнеса Мосбиржи. По нашим оценкам, негативный эффект от июньских событий на горизонте до года может быть эквивалентен приблизительно 3% операционного дохода эмитента. На наш взгляд, Мосбиржа по-прежнему способна в 2024 году показать рост комиссионных доходов - как минимум, на 10% г/г (темпы могут быть и выше). Перспективы роста комиссионных и процентных доходов (в последнем случае на фоне высокой ставки ЦБ) позволяют рассчитывать на позитивную динамику чистой прибыли по итогам текущего года даже с учетом планируемого ускорения роста расходов в году, - пишет эксперт в обзоре. - По нашим расчетам, сейчас акции "Московской биржи" оцениваются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 7 (при средних исторических значениях этого мультипликатора на уровне 10-11). Однако с поправкой на текущий высокий уровень процентных ставок акции биржи, на наш взгляд, уже не выглядят существенно недооцененными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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03 июля 2024 года 15:19
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.03 июля 2024 года 14:46
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.03 июля 2024 года 14:26
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.03 июля 2024 года 13:29
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.03 июля 2024 года 12:58
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.03 июля 2024 года 11:45
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.03 июля 2024 года 11:34
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.03 июля 2024 года 11:19
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.03 июля 2024 года 10:50
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за июнь от PMI; - объем интервенций на валютном рынке РФ на июль; - индекс цен... читать дальше
.03 июля 2024 года 10:30
Курс пары юань/рубль может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. за юань в течение торговой сессии в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Жду сохранения невысокой торговой активности экспортеров в среду. В целом склонен ждать в... читать дальше
.03 июля 2024 года 10:08
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3190-3225 пунктов в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок растет три дня подряд при этом во многом благодаря отдельным бумагам. По этой причине в среду ждем небольшого снижения индекса. При... читать дальше
.03 июля 2024 года 09:51
Курс валютной пары CNY/RUB, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 рублей за юань в течение текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. Граница для фьючерса SiU4 на указанный период составляет 84000-89000 руб., для фьючерса EuU4 - 90000-95000 руб., полагает аналитик. "Старый... читать дальше
.03 июля 2024 года 09:36
Москва. 3 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.03 июля 2024 года 09:26
Позитивные факторы пока еще не учтены в котировках акций "НОВАТЭКа", полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за первое полугодие текущего года вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 16,79 млн тонн).... читать дальше
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