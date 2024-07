S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в среду. Нефть дорожает в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla (SPB: TSLA) Inc.

Производитель электромобилей сократил поставки во втором квартале на 4,7% - до 443,956 тыс. машин, однако результат оказался значительно лучше среднего прогноза экспертов (436 тыс. автомобилей).

Поддержку рынку также оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил Пауэлл в ходе этого мероприятия.

"Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Внимание рынка также направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс. (в мае - на 272 тыс.), а безработица осталась на уровне 4%.

Отчет Минтруда, обнародованный во вторник, показал неожиданный рост числа открытых вакансий в США в мае, что является сигналом сохранения достаточного спроса на американском рынке труда, отмечает Market Watch.

Количество открытых вакансий в Штатах в позапрошлом месяце увеличилось на 221 тыс., до 8,14 млн, сообщило Минтруда со ссылкой на результаты ежемесячного опроса (JOLTS). В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,919 млн, а не 8,059 млн, как было объявлено ранее. Апрельское число открытых вакансий было минимальным за 3 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение их числа в мае до 7,91 млн.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. выросли в цене на 7% по итогам торгов. Производитель электромобилей увеличил поставки во втором квартале на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,79 тыс. автомобилей. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что поставки составят лишь 12 тыс. единиц. Компания подтвердила прогноз производства автомобилей на весь текущий год, несмотря на то, что во втором квартале оно снизилось на 31%.

Стоимость бумаг Paramount Global (SPB: PARA) поднялась на 5,7%. По данным The New York Times, медиакомпания IAC миллиардера Барри Диллера может сделать предложение о покупке Paramount.

Котировки акций строительных компаний Lennar Corp. (SPB: LEN) и D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) снизились на 1,6% и 1,3% соответственно вслед за ухудшением рекомендаций для них экспертами Citi до "нейтрально" с "покупать" на фоне ослабления рынка жилой недвижимости США.

Бумаги фармкомпаний Novo Nordisk A/S и Eli Lilly (SPB: LLY) and Co. подешевели на 1,7% и 0,8% по итогам торгов. Президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс в статье, опубликованной в USA Today во вторник, раскритиковали фармпроизводителей за высокую стоимость препаратов для лечения диабета и для похудения, призвав компании опустить цены.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 2 июля поднялся на 162,33 пункта (0,41%), до 39331,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 33,92 пункта (0,62%) - до 5509,01 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 149,46 пункта (0,84%) и составил 18028,76 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и Австралии, а также заявления представителей ведущих центробанков мира.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл накануне в ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре.

"Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Инфляция в еврозоне также движется в правильном направлении, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая на одном мероприятии с Пауэллом.

Внимание рынка также направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс. (в мае - на 272 тыс.), а безработица осталась на уровне 4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне упал до 51,2 пункта по сравнению с 54 пунктами в мае, тогда как аналитики ожидали гораздо более умеренного снижения, до 53,4 пункта.

Сводный PMI в июне пустился до 52,8 с 54,1 пункта.

В Гонконге активный подъем демонстрируют акции Li Auto (SPB: LI) (3,7%), China Hongqiao Group (3,3%), China Overseas Land (3,2%), Semicon Manufacturing (1,4%) и Meituan (SPB: 3690) (1,3%).

В Шанхае цена бумаг Apt Medical опускается на 2,2%, Naura Technology - на 1,3%, Shenzhen Mindray - на 1,6%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 повышается на 1,2%.

Котировки бумаг Taiyo Yuden Co. поднимаются на 7%, IHI Corp. - на 6,5%, SCREEN Holdings Co. - на 6,4%. Цена акций Fukuoka Financial Group уменьшается на 3,4%, Shizuoka Financial Group - на 2,9%, Yokohama Rubber - на 2,8%, Mazda Motor - на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,45%.

Рыночная стоимость финансовых компаний KB Financial, Shinhan Financial и Hana Financial увеличивается на 3-4,5%, производителей батарей LG Energy Solution и Samsung SDI - на 4,8% и 2,4% соответственно.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%.

Капитализация горнодобывающей компании BHP растет на 0,8%, энергетических Paladin Energy и Boss Energy - на 5,3% и 4,8% соответственно. Цена бумаг производителя лития Liontown Resources Ltd. опускается на 4,7%.

Розничные продажи в Австралии выросли на 0,6% в мае относительно апреля после подъема на 0,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост всего на 0,2%.

Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду, в 17:30 мск.

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $86,69 за баррель, что на $0,45 (0,52%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,36 (0,4%), до $86,24 за баррель, что является максимумом с 30 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,39 (0,47%), до $83,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,57 (0,7%), до $82,81 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган "Берил" нанесет ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает Market Watch.