Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, лидируют в откате Solidcore и НОВАТЭК

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел по большинству blue chips в рамках коррекции после роста с начала недели, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи опустился в район 3210 пунктов, лидерами снижения выступают акции Solidcore (прежнее название Polymetal) и "НОВАТЭКа".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3210,29 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1149,32 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составляет 87,9921 руб. (+0,6949 рубля).

Подешевели акции Solidcore (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2%, до 125,91 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Акционеры ПАО "Совкомфлот" на годовом собрании 30 июня одобрили выплату финальных дивидендов за 2023 год в размере 11,27 рубля на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 20 июля 2024 года.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ситуация на российском рынке акций выглядит стабильной, однако ожидаемого утреннего роста по инерции не получилось. Подъем последних дней это, скорее, отскок после значительной перепроданности. Таким образом, если смотреть чуть дальше, риски ужесточения монетарной политики ЦБ РФ никуда не ушли, а значит, что на рынок могут вернутся распродажи. До заседания ЦБ РФ 26 июля российский рынок акций может снова оказаться под давлением, полагают эксперты.

Недавнее двухдневное ралли "Газпрома" (бумаги выросли на 9% при довольно скромном новостном фоне) может говорить о перепроданности акций или же ожиданиях подписания президентом РФ Владимиром Путиным сделок по поставкам газа в ходе его поездки в Астану, отмечают аналитики "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после отступления от очередных локальных пиков накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

"Бычий" настрой на нефтяном рынке сохраняется с перспективой движения Brent и WTI к годовым максимумам $92,14 и $87,6 за баррель соответственно. В среду инвесторы надеются получить от Минэнерго США данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает отметка 3225 пунктов, а целью коррекционного роста - район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС удерживается в районе 1150 пунктов, реагируя на изменения курса рубля. Говорить о пересмотре среднесрочных позиций на рынке можно будет не раньше стабилизации индекса МосБиржи выше 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Участники в РФ в последние сессии покупают дивидендные истории, а также достигшие локальных минимумов акции вроде "Газпрома" и "НОВАТЭКа", отмечает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3190-3225 пунктов. Российский рынок растет три дня подряд, при этом во многом благодаря отдельным бумагам. По этой причине в среду можно ожидать небольшого снижения индекса. При этом вполне возможен рост отдельных акций - интересно смотрятся бумаги "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), "Соллерса" (MOEX: SVAV), "ВК" (MOEX: VKCO), "Интер РАО", ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH), считает аналитик.

Инвесторы переключаются на бумаги, которые сильно просели за последние 1,5 месяца и еще пока не восстановились. Благоприятно день сложился и для большинства бумаг ИТ-компаний. Акции "Софтлайна" (MOEX: SOFL) всего за три дня почти полностью восстановили потери, понесенные ранее на фоне решения компании провести SPO, отметил аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", спрос на акции "Газпрома" подогрели новости об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% в годовом выражении, до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки "Газпрома" в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года, ввиду планового ремонта на трубопроводе "Турецкий поток", но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на акции "Газпрома", поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 годах представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода "Сила Сибири 2" все еще нет, а выход дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год", - полагают эксперты "Цифра брокер".

Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции "НОВАТЭКа". Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 16,79 млн тонн), сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС (на 6,3%), где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ "НОВАТЭКа" из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В целом санкционные риски уже заложены в цены бумаг "НОВАТЭКа", тогда как позитивные факторы еще не учтены, считают аналитики.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,8%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+0,8%) вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla (SPB: TSLA).

Производитель электромобилей сократил поставки во втором квартале на 4,7% - до 443,956 тыс. машин, однако результат оказался значительно лучше среднего прогноза экспертов (436 тыс. автомобилей).

Поддержку рынку также оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил Пауэлл в ходе этого мероприятия. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,3-0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Розничные продажи в Австралии выросли на 0,6% в мае относительно апреля после подъема на 0,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост всего на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне упал до 51,2 пункта по сравнению с 54 пунктами в мае, тогда как аналитики ожидали гораздо более умеренного снижения, до 53,4 пункта.

Сводный PMI в июне опустился до 52,8 с 54,1 пункта.

Инфляция в еврозоне движется в правильном направлении, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая на одном мероприятии с Пауэллом.

На нефтяном рынке утром в среду цены восстанавливаются после просадки накануне, поддержку котировкам оказали сигналы резкого снижения запасов сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $86,59 за баррель (+0,4% и -0,4% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $83,13 за баррель (+0,4% и -0,7% во вторник).

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган "Берил" нанесет ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,6% и +2,8% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+4,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,55 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,55 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,49 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).