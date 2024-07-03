Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи" с учетом по-прежнему растущих объемов торгов и благоприятного влияния на процентные доходы высоких ставок, сообщается в обзоре старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент опубликовал во вторник данные об объемах торгов за июнь и 2К24. Рост оборотов остается двузначным в годовом сопоставлении по всем сегментам, кроме валютного рынка, на который повлияли санкции, введенные в середине июня. Помесячная динамика отражает меньшее количество торговых дней в июне (девятнадцать против двадцати одного в мае), при этом объем торгов на рынке облигаций подрос: инвесторы ожидают дальнейшее повышение ключевой ставки. Увеличился оборот и на рынке ПФИ - в основном за счет валютных деривативов. Операционные результаты за 2К24 говорят о дальнейшем росте комиссионного дохода как в годовом, так и в квартальном сопоставлении, который покажет отставание лишь от рекордных цифр 4К23, - указывает эксперт. - Мы по-прежнему позитивно смотрим на Мосбиржу с учетом все также растущих объемов торгов и благоприятного влияния на процентные доходы высоких ставок".

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