Brent торгуется у $85,1/барр.

Уолл-стрит закрылась в среду умеренным ростом. Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду.

Как стало известно в среду, продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив минимум за полгода.

Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня.

Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда.

"Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков", - добавила она.

Акции Vista Outdoor Inc. увеличились в цене на 9,1% на новости, что американская инвесткомпания MNC Capital Partners хочет приобрести производителя стрелкового оружия и товаров для отдыха на открытом воздухе за $3,2 млрд.

Котировки бумаг FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочили на 15,5%, рекордными темпами почти за 40 лет. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в четвертом финансовом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка, а также объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму $2,5 млрд.

Цена акций General Mills Inc. (SPB: GIS) опустилась на 4,6% после того, как один из ведущих производителей продуктов питания в США в прошлом финквартале снизил чистую прибыль на 9,3%, при этом выручка не оправдала прогноза.

Капитализация Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) снизилась на 0,2%. Авиакомпания ухудшила прогноз выручки на второй квартал, но по-прежнему ожидает, что расходы на топливо будут находиться в диапазоне $2,7-2,8 за галлон, а число доступных посадочных мест вырастет на 8-9% в годовом выражении.

Рыночная стоимость производителя бытовой техники Whirlpool Corp. (SPB: WHR) выросла на 17% на слухах об интересе германской Bosch к покупке компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 0,04% и составил 39127,8 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+3,9%). Amazon стала пятой компанией в американской истории, капитализация которой превысила $2 трлн.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,16% - до 5477,9 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,49% и составил 17805,16 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в четверг, поскольку сочетание слабых статданных, отсутствия масштабных экономических стимулов и ясных прогнозов для денежно-кредитной политики оказывает давление на мировые рынки акций.

Негативным фактором для фондовых индексов, в частности, стало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2%.

В Гонконге активное снижение демонстрируют акции Xiaomi (SPB: 1810) (-6%), Nongfu Spring (-5,4%), China Overseas Land (-4,8%) и Meituan (SPB: 3690) (2,4%).

В Шанхае цена бумаг Kweichow Moutai опускается на 0,9%, Foxconn Industrial - на 0,5%, Seres Group - на 0,4%, iFLYTEK - на 1,7%, Kunlun Tech - на 2,7%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 0,9%.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 3% в годовом выражении и повысились на 1,7% в помесячном. В апреле рост составлял 2% и 1,2% соответственно.

Котировки бумаг Hitachi Ltd. поднимаются на 3,8%, IHI Corp. - на 2,6%, Mitsui Mining & Smelting Co. - на 2,5%. Тем временем цена акций SCREEN Holdings Co. уменьшается на 5,6%, Japan Exchange Group - на 3,2%, Nomura Holdings - на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,45%, хотя рыночная стоимость производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics выросла на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,75%. Капитализация горнодобывающей компании BHP уменьшается на 0,7%, энергетических Meridian Energy и Beach Energy - на 3,4% и 3% соответственно.

Инфляционные ожидания австралийцев в июне выросли до 4,4% с майских 4,1%, и рынок повысил оценку вероятности повышения ключевой процентной ставки австралийского ЦБ в августе до 40% с 10% ранее.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после слабого подъема по итогам сессии в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $85,07 за баррель, что на $0,18 (0,21%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,3%), до $85,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,23 (0,28%), до $80,67. В среду контракт подорожал на $0,07 (0,1%), до $80,90 за баррель.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 377 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

"Несмотря на снижение активности НПЗ, запасы бензина снизились из-за слабого спроса, - написал аналитик Kpler Мэтт Смит. - Но с учетом ожидаемого пополнения запасов бензина на АЗС в преддверии длинного выходного в честь Дня независимости отчет о запасах на следующей неделе должен показать существенное восстановление спроса".

Геополитика также остается в центре внимания трейдеров.

"Полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой" может затянуть в конфликт другие страны, включая таких крупных производителей нефти, как Иран, Саудовская Аравия и Ирак", - сказал исполнительный директор в Mizuho Securities Боб Ягер.