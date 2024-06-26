Цены акций FedEx и Carnival, скорее всего, уже отразили хорошие отчеты - инвестбанк "Синара"

Котировки акций одной из крупнейших транспортно-логистических компаний мира FedEx Corp. и крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corp., скорее всего, уже отразили опубликованные хорошие отчетности, а бумаги американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., вероятно, уже отыграли новость о совместном предприятии с Volkswagen, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции FedEx на премаркете подскочили в цене на 14%: вышедшие результаты за 4К24 финансового года (ф.г.) превзошли ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль составила $5,41 на акцию против прогноза в $5,34, а выручка ($21,1 млрд) совпала с оценкой рынка. Компания также сообщила, что в 2025 ф.г. планирует выкупить свои бумаги на сумму до $2,5 млрд, которая эквивалентна 4% ее капитализации. Мы считаем, рост котировок уже отразил хорошую отчетность", - указывают эксперты в обзоре.

"Котировки акций Carnival во вторник выросли на 8,7%, после того как круизная компания опубликовала данные о прибыли и выручке за 2К24. Первая составила $0,11 на акцию, вторая - $5,78 млрд, тогда как аналитики ожидали убытка в $0,02 на акцию при выручке в $5,68 млрд. На наш взгляд, отчетность в основном уже отразилась в цене бумаги", - отмечают аналитики банка.

"Акции Rivian взлетели в цене сразу на 50% на премаркете после появления новостей, что Volkswagen Group инвестирует до $5 млрд (примерно 42% от капитализации Rivian) в новое совместное предприятие. Нетрудно сделать вывод, что новость уже отразилась на стоимости", - полагают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.