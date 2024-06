Dow Jones снизился на максимальную величину в текущем месяце

Фондовые индексы США завершили торги вторника без единой динамики. Акции стран АТР торгуются без единой динамики в среду. Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили вторые торги подряд без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average снизился на максимальную величину в текущем месяце, потеряв 0,8%.

Подъему S&P 500 и Nasdaq способствовал рост котировок акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Они повысились на 6,8% после падения почти на 13% за три предыдущих сессии.

Также подорожали бумаги других представителей полупроводниковой отрасли, в том числе Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,7%, Super Micro Computer Inc. - на 2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,6%.

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. (SPB: CCL) завершил второй финансовый квартал (март-май) с чистой прибылью, что стало неожиданностью для аналитиков. Цена акций компании взлетела на 8,7%, став лидером роста среди компонентов S&P 500.

На этой новости существенно поднялись бумаги других представителей отрасли - Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL). Они добавили 5,1% и 4% соответственно.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличились на 0,7% несмотря на то, что Европейская комиссия обвинила компанию в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза из-за привязки приложения для обмена сообщениями и видеоконференций Teams к популярным программам из пакетов Office 365 и Microsoft 365 для бизнеса.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) ушли вверх на 2,6%, хотя компания объявила об отзыве более 23 тыс. электропикапов Cybertruck.

В то же время цена акций Ford Motor (SPB: F) опустилась на 1,1% после того, как автопроизводитель сообщил об отзыве свыше 550 тыс. пикапов в США. Кампания затрагивает различные версии F-150 начиная с модельного ряда 2014 года.

Котировки бумаг SolarEdge Technologies (SPB: SEDG), выпускающей оборудование для производства солнечной энергии, рухнули более чем на 20%. Компания сообщила, что не сможет вернуть более $11 млн, которые ей должна PM&M Electric, поскольку та обратилась в суд по банкротствам и планирует провести ликвидацию.

Акции Paramount Global (SPB: PARA) подешевели на 1,8%. Компания объявила о повышении с 20 августа стоимости подписки на стриминговый сервис Paramount+ для всех новых пользователей на $2 - до $7,99 в месяц. Также будут повышены цены для некоторых других категорий подписчиков.

Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индикатора составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 100 пунктов в этом месяце, по данным Trading Economics.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшилось на 299,05 пункта (0,76%) и составило 39112,16 пункта. Лидерами снижения выступили акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 3,6%, Dow Inc. (SPB: DOW) - на 2,7% и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,5%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 21,43 пункта (0,39%) и составило 5469,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 220,84 пункта (1,26%) и завершил сессию на отметке 17717,65 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы активно покупают бумаги компаний технологического сектора и фармацевтики, а также оценивают статданные из Австралии.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng почти не меняется.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции разработчика видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES), дорожающие на 5,2%.

Значительно увеличивается капитализация China Mengniu Dairy (+4,8%), Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+4,7%), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+4,6%), Li Auto (SPB: LI) (+4,2%), CSPC Pharmaceutical Group (+3,2%), CLP Holdings (+3%) и Xinyi Glass Holdings (+2,8%).

Бумаги Zhongsheng Group Holdings, Haidilao International Holding и China Hongqiao Group дешевеют на 2,6%, Orient Overseas (International) Ltd.- на 2,4%, Sinopharm Group и Shenzhou International Group Holdings - на 2,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,3%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Sumitomo Pharma (+8,7%).

Рыночная стоимость Advantest повышается на 7,1%, Disco Corp. и Tokyo Electron - на 4%, OKUMA Corp.- на 3,6%, Konami - на 3,1%, Taisei Corp.- на 3%, Aozora Bank - на 2,7%, Resonac Holdings - на 2,6%, TDK - на 2,5%.

Капитализация IHI Corp. и SoftBank уменьшается на 2,1%, JTEKT - на 2%, Mitsubishi Motors - на 1,6%, GS Yuasa - на 1,5%, Kubota и Haseko - на 1,4%, Renesas Electronics и Murata Manufacturing - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,5%.

Цена бумаг Samsung Electronics увеличивается на 0,7%, Hyundai Motor - на 0,4%, Korean Air Lines - на 1,4%, Kia Corp. - на 1,1%, SK Hynix - на 5,3%.

Котировки акций Posco снижаются на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,8%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в мае вырос на максимальные с ноября прошлого года 4% в годовом выражении после подъема на 3,6% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,8%, по данным Trading Economics.

Капитализация BHP снижается на 0,2%, Rio Tinto - на 0,4%, ANZ - на 1,5%, Westpac - на 0,8%.

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после падения накануне, трейдеры оценивают перспективы спроса и ждут данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $85,41 за баррель, что на $0,4 (0,47%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты понизились в цене на $1 (1,2%), до минимальных с 17 июня $85,01 за баррель, откатившись с установленного днем ранее почти двухмесячного максимума.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени прибавили в цене $0,46 (0,57%), до $81,29. Накануне контракт подешевел на $0,8 (1%), до $80,83 за баррель.

"Быков" воодушевили признаки высокого спроса в северном полушарии, где начался летний сезон поездок, отмечают аналитики, чье мнение приводит MarketWatch.

По словам Клаудио Галимберти из Rystad Energy, ожидания резкого летнего повышения спроса на топливо подкрепляются сильным ростом в авиационной отрасли. Компания прогнозирует, что спрос на авиатопливо вырастет на 550 тыс. баррелей в сутки после подъема на 1,2 млн б/с годом ранее.

"Пока высокая активность в авиационной отрасли указывает на позитивный тренд для спроса на нефть, особенно в контексте летних поездок, экономического восстановления и потребительского оптимизма", - пишет Галимберти.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тыс. баррелей.