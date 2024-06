Dow Jones вырос по итогам пятой сессии подряд

Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам торгов в понедельник, Dow Jones вырос. Рынки акций АТР в основном растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок стабильны утром вторника.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам пятой сессии подряд.

Рынок акций остается "перекупленным" и может упасть на 2-5% этим летом, полагает главный глобальный аналитик LPL Financial Куинси Кросби. Тем не менее, по итогам года он, скорее всего, вырастет, считает он.

До полномасштабного начала сезона публикации отчетностей за прошедший квартал еще несколько недель, однако в ближайшие дни финансовые показатели представят три важных компании: одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира FedEx Corp. (SPB: FDX), один из мировых лидеров в сфере спортивной продукции Nike Inc. (SPB: NKE) и широко известный производитель джинсов Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI). Их данные позволят оценить уровень потребительских расходов в последнее время, пишет MarketWatch.

Котировки акций FedEx в понедельник выросли на 1,7%, Levi''s - на 0,9%, а цена бумаг Nike практически не изменилась.

Также на этой неделе инвесторы ждут выхода окончательных данных об изменении ВВП США в первом квартале, доходах и расходах населения и продажах новостроек в мае. Помимо этого, Мичиганский университет и исследовательская компания Conference Board обнародуют индексы потребительского доверия за июнь.

Цена акций производителя графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упала на 6,7%. За последние три дня они рухнули на 12,9%, что стало наихудшим показателем за такой период с декабря 2022 года, по данным Dow Jones Market Data.

Кроме того, подешевели бумаги Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 5,5%, Super Micro Computer Inc. - на 8,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 0,6%, Texas Instruments (SPB: TXN) - на 0,8%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,7%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,1%.

Между тем котировки акций Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 12,8% - до $33,7. Это лучший дневной прирост с декабря прошлого года. Аналитики Goldman Sachs присвоили бумагам компании рекомендацию "покупать" и целевую цену в $42.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в воскресенье объявила о продаже брокерского бизнеса в сфере фрахта Coyote Logistics за $1,025 млрд компании RXO Inc. Котировки акций RXO взлетели на 23%, бумаги UPS подорожали на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 260,88 пункта (на 0,67%) и составил 39411,21 пункта. Лидерами подъема выступили акции Amgen (SPB: AMGN), подорожавшие на 3,2%, а также Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,6%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 16,75 пункта (на 0,31%) и составило 5447,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 192,54 пункта (на 1,09%) и завершил сессию на отметке 17496,82 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные.

Участники рынков переводят капитал из дорогих технологических акций в сектора с более разумными котировками, включая банковский и энергетический, отмечает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Longfor Group Holdings, дорожающие на 5,4%.

Значительно увеличивается капитализация Hansoh Pharmaceutical Group, China Mengniu Dairy (+3,5% у обеих), China Resources Mixc Lifestyle Services (+3,1%), China Overseas Land & Investment (+3%), Wharf Real Estate Investment (+2,9%) и China Resources Land (+2,8%).

Бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology дешевеют на 2,9%, Lenovo - на 2,8%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC)- на 2,7%, Sunny Optical Technology Group - на 2,3%, Xinyi Solar Holdings - на 2,2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,9%.

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в апреле снизился до минимальных с января 110,9 пункта с 111,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги IHI Corp. (+8,7%).

Рыночная стоимость MS&AD Insurance Group Holdings повышается на 4,8%, Hitachi - на 4,6%, Sompo Holdings, Tokio Marine Holdings и Mizuho Financial Group - на 4%, Toyota Tsusho - на 3,9%, Ajinomoto и Toyota Motor - на 3,8%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 3,7%.

Капитализация Disco Corp.уменьшается на 5,2%, Lasertec - на 3,1%, Toppan Holdings - на 2,2%, Tokyo Electron - на 2,1%, Nidec - на 2%, Renesas Electronics и Murata Manufacturing - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в июне повысился до максимальных с марта 100,9 пункта по сравнению с майскими 98,4 пункта, сообщил Банк Кореи.

Цена бумаг Samsung Electronics увеличивается на 1,2%, Hyundai Motor - на 2,3%, Korean Air Lines - на 2,8%, Kia Corp. - на 0,1%.

Котировки акций Posco снижаются на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,2%.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в этом месяце вырос на 1,7% по сравнению с маем и составил максимальные с февраля 83,4 пункта. Это первый подъем показателя за четыре месяца.

Капитализация BHP повышается на 2%, Rio Tinto - на 1,6%.

Цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $86,06 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты повысились в цене на $0,77 (0,9%), до максимальных с 30 апреля $86,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также прибавили в цене $0,05 (0,06%), до $81,68. Накануне контракт подорожал на $0,9 (1,1%), до $81,63 за баррель.

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - отметил Нетаньяху.

Рынок также сфокусирован на "инфляции и экономическом росте, с одной стороны, и американских выборах, с другой", приводит MarketWatch высказывание управляющего партнера Energy Outlook Advisors Анаса Альхаджи.

"Жаркое лето принесет много сюрпризов, что проявится в повышении цен на энергоносители во всем мире", - заявил он. Высокие цены на СПГ означают рост потребления угля, причем не только в Азии, но и в Европе, что будет "ударом по всем усилиям в области изменения климата", отметил Альхаджи.

Во многих странах мира произошло отключение электричества, и в августе ситуация только усугубится, пояснил он, добавив, что это приведет к внезапному увеличению объемов частной электрогенерации, что, в свою очередь, выльется во "внезапный рост спроса на нефтепродукты".

Между тем старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич отмечает, что восстановление нефтяных котировок отчасти отражает апатию американских нефтедобытчиков.