Флоатеры стратегически остаются основной идеей на рынке облигаций - ПСБ

Флоатеры стратегически по-прежнему остаются основной идеей на рынке облигаций в связи с высокой неопределенностью сроков начала снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки ОФЗ в понедельник продолжили умеренный отскок - доходность индекса RGBI снизилась на 6 б.п. (до 15,87% годовых), констатирует эксперт. Объемы торгов при этом остаются на минимальном уровне (2,7 млрд руб. по выпускам, входящим в индекс гособлигаций), что по-прежнему говорит об отсутствии факторов устойчивого спроса на бумаги с фиксированной ставкой, отмечает Грицкевич.

Инфляционные риски остаются на высоком уровне - фиксируется как ускорение текущей инфляции (8,5% на 17 июня), так и инфляционных ожиданий населения и бизнеса, в результате чего на рынке ожидается повышение кочевой ставки в июле на 200 б.п. (до 18%), указывает эксперт банка в обзоре.

"Позитивным моментом для рынка является предложение Минфином флоатеров на еженедельных аукционах, что может частично снизить давление на ОФЗ с фиксированным купоном. Ожидаем, что в предстоящую среду ведомством также будет предложен флоатер, что, вероятно, позволит кривой ОФЗ удержаться на достигнутых уровнях, - предполагает эксперт. - Однако стратегически по-прежнему флоатеры остаются основной идеей на рынке в связи с высокой неопределенностью сроков начала снижения ключевой ставки".

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