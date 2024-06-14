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14 июня 2024 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе обновил минимум индекса МосБиржи с декабря из-за санкций США, но потом отскочил

Рынок акций РФ во второй декаде июня снизился под давлением продаж из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также новостях о введении США нового пакета антироссийских санкций, который затронул Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), что привело к прекращению биржевых торгов долларом и евро. Индекс МосБиржи на санкционных новостях локально проваливался в район 3030 пунктов, после чего за счет возросшего спроса отыграл потери и в конце недели превысил 3215 пунктов.

В период с 10 по 14 июня индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 3215,91 пункта, индекс РТС потерял 0,5% и достиг 1137,45 пункта на фоне роста августовской нефти Brent до $82,75 за баррель (+4,3%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие уверенного спроса на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, в то время как нефть вечером уверенно выросла (Brent превысила $81 за баррель); индекс МосБиржи откатился до 3180 пунктов на фоне укреплении рубля после утреннего роста индикатора выше 3255 пунктов. Лидерами снижения выступили акции ПАО "Позитив Групп" (-3,9%), ГК "Самолет" (-3,6%), а также обновившие минимум с сентября 2017 года акции "Газпрома" (-3,3%).

Просели после отсечки дивидендов за IV квартал акции "ММК" (-3,2%, до 54,94 рубля; выплаты - 2,57 рубля на бумагу).

Акционеры "Северстали" (-0,2%) на годовом собрании 7 июня одобрили дивидендные выплаты за 12 месяцев 2023 года и за первый квартал 2024 года в размере 191,51 руб./акция и 38,3 руб./акция соответственно (отсечка реестра под выплаты - 18 июня).

Во вторник рынок акций РФ оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии выходного в среду (День России), фактором поддержки вечером вновь выступила выросшая нефть (Brent превысила $82 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основную сессию в районе 3170 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя днем индикатор падал ниже 3150 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Ростелекома" (-3%) и Polymetal (-2,5%), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+3,9%).

Акции Polymetal (компания планирует поменять название на Solidcore Resources) просели на фоне известий, что компания не планирует платить дивиденды в ближайшие годы до конца строительства Иртышского ГМК - автоклавного комплекса в Казахстане. Capex проекта оценивается в $800 млн при мощности 250-300 тыс. тонн концентрата в год с выпуском около 15 тонн золота. Завершение строительства и начало ввода в эксплуатацию прогнозируется во втором полугодии 2027 года. При этом компания сохраняет прогноз производства на 2024 год на уровне 475 тыс. унций с ростом до 510-520 тыс. унций в 2027-2029 годах.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,9%) на фоне сообщения издания "Коммерсантъ", что завод компании "Ямал СПГ" начал использовать при перегрузках в Европе и Азии четыре новых конвенциональных танкера, которые изначально, вероятно, заказывались для подпавшего под санкции проекта "Арктик СПГ-2".

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (+2,4%) в мае 2024 года вырос на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил около 4,6 млн человек, сообщила компания. Общий пассажирооборот увеличился на 27,1%, до 11,9 млрд пассажиро-километров (пкм).

Сбербанк (+0,2%) в мае получил 133,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 118,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности. В январе-мае банк получил 628,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 589 млрд руб. годом ранее.

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки (до 104,46 млн б/с) и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году (до 106,31 млн б/с), сообщила организация в ежемесячном отчете.

В четверг, 13 июня, рынок акций РФ открылся резким падением индексов из-за новых антироссийских санкций США, введенных накануне саммита G7 (13-15 июня). Индекс МосБиржи в начале торгов падал в район 3030 пунктов, обновив минимум с декабря 2023 года, лидировали в откате акции самой "Мосбиржи" (на пике снижение бумаг достигало 15,8%), также подпавшей под санкции США.

Вместе с тем, резкое падение котировок по всему спектру blue chips привлекло спекулянтов, спрос которых нивелировал большую часть падения "фишек" и поддержал отскок индекса МосБиржи обратно выше 3170 пунктов. Акции "Мосбиржи" сократили снижение до 2,8%. В лидерах роста по итогам дня выступили акции Polymetal (+3,2%) и ряда металлургов.

Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России, которые затрагивают более 300 физических и юридических лиц (как в России, так и за ее пределами), направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".

В SDN List, в частности, были включены компании "Селигдар" (акции снизились на 2,2%), ПАО "Русолово" (-2,5%), и ряд структур "НОВАТЭКа" (-1,6%) ("Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и др.).

Кроме того, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с "Мосбиржей", НРД и НКЦ и выход из их ценных бумаг в срок до 13 августа.

Мосбиржа в этой связи сообщила о прекращении с 13 июня торгов долларом и евро. Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

В четверг также стало известно, что Великобритания вслед за США произвела существенное обновление российского сегмента санкционного списка. В частности, под санкции впервые попал крупный российский страховщик "Ингосстрах".

На западных фондовых площадках в четверг преобладали сдержанные продажи. Федрезерв США в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и отметил "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

На нефтяном рынке цены Brent локально превышали $83 за баррель, но вечером вернулись в район $82 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ продолжил восстановление за счет спроса в отдельных бумагах, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы и подорожала нефть (Brent поднялась к $83 за баррель); инвесторы продолжали оценивать введенный новый пакет антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи превысил 3215 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+6,4%), просели акции "Мосбиржи" (-1,6%) после отсечки годовых дивидендов (17,35 рубля на бумагу).

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае 2024 года вырос на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, до 9,3 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на предварительные данные. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". Суммарно они перевезли 6,4 млн человек (+10,6%).

Во "втором эшелоне" упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Урал" (-15,5%, до 0,53 рубля). Выплаты компанией дивидендов за 2023 год составят 0,0544 рубля, за I квартал 2024 года - 0,0384 рубля на акцию.

В период 10-14 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "Россети Урал" (-18%), SFI (-12%), расписки Ros Agro (-6%); лучше рынка оказались бумаги "Аэрофлота" (+7%), "Русала" (+5%), "НОВАТЭКа" (+4%).

Рынок акций РФ в начале второй половины месяца может попытаться скорректироваться вверх после нескольких недель снижения, инвесторы также продолжат отыгрывать дивидендные и корпоративные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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