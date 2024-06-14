"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Oracle Corp. с целевой ценой $165,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 18,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Недавно компания представила финансовый отчет, который не смог оправдать ожидания аналитиков по выручке, но превзошел ожидания по чистой прибыли и рентабельности, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Oracle улучшила свой прогноз по финансовым результатам и объявила о сотрудничестве с Open AI, которая теперь будет использовать облако компании для тренировки ИИ-моделей. Учитывая, что акции Oracle последний год отставали от рынка и почти не участвовали в ИИ-буме, это сотрудничество может позволить им догнать остальных бигтехов".

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

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