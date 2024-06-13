Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса рубля на 2024г не выше 95 руб./$1

Райффайзенбанк пока сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль не выше уровня в 95 руб./$1 в текущем году, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы полагаем, что определяющими для курса рубля останутся фундаментальные факторы, а именно валютные потоки, связанные с внешней торговлей. В краткосрочной перспективе может наблюдаться турбулентность и расширение спредов на покупку/продажу (в особенности для физических лиц), но, на наш взгляд, этот период вряд ли затянется, - пишут эксперты. - В целом санкционный режим негативен для внешней торговли, при этом эффект на рубль может быть разнонаправленным (например, ослабление импорта в начале 2024 года, отчасти вызванное трудностями с проведением платежей, сыграло в плюс для рубля). Мы сохраняем оценку нашего прогнозного диапазона для курса рубля в 85-95 руб./$1".

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