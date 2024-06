Нефть слабо дешевеет

Dow Jones завершил торги среды в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды. Азиатские фондовые рынки изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq уверенно выросли и обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали отчет Минтруда США, показавший более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в прошлом месяце, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее, инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%. Эксперты в среднем ожидали, что темпы роста индекса CPI останутся на уровне 3,4%, Core CPI - замедлятся до 3,5%, по данным Trading Economics.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ по итогам заседания был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

Журналисты, задававшие Пауэллу вопросы, не смогли добиться от него намеков на то, когда Федрезерв намерен приступить к смягчению политики, отмечает Market Watch.

"Делать прогнозы на данный момент очень сложно, и у Федрезерва не хватает уверенности, чтобы говорить о дальнейшем направлении ставок. Отсутствие конкретных сигналов от Пауэлла разочаровывает, но оно вполне понятно", - отмечает экономист Jefferies Томас Саймонс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 б.п. - в ноябре и декабре.

Котировки акций IT-компаний уверенно выросли по итогам торгов. Стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 2,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%.

Падение цен акций Chevron Corp. (SPB: CVX) (-1,5%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,3%), Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-1,6%), Boeing Co. (SPB: BA) (-1,5%) привело к снижению индекса Dow Jones по итогам торгов.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 1,4%. Главный исполнительный директор авиакомпании Боб Джордан заявил в среду, что не намерен покидать свой пост, несмотря на давление со стороны нового акционера - Elliott Investment Management. Джордан намерен представить собственный план улучшения финпоказателей Southwest.

Рыночная стоимость Caterpillar (SPB: CAT) Inc., объявившей об увеличении объема программы обратного выкупа акций на $20 млрд, увеличилась на 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 35,21 пункта (0,09%) и составил 38712,21 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 45,71 пункта (0,85%) - до 5421,03 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 264,89 пункта (1,53%) и составил 17608,44 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные из Китая и Австралии.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и дала понять, что планирует лишь одно ее снижение в 2024 году, тогда как в марте предполагалось, что ставка может быть уменьшена трижды.

Японский Nikkei 225 теряет 0,2% в ходе торгов.

Банк Японии в четверг начал очередное заседание, итоги которого будут подведены в пятницу. Эксперты в основном ожидают, что японский регулятор сохранит неизменной ключевую процентную ставку, и будут фокусироваться на том, объявит ли ЦБ о сокращении ежемесячных объемов выкупа облигаций, отмечает Trading Economics.

В числе лидеров снижения в Токио в четверг - акции Tokyo Electron (-1,1%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,9%), а также Toyota Motor (-2,1%). В то же время уверенно дорожают бумаги SoftBank Group (+1,3%), Mitsubishi Heavy Industries (+3,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,2%. Заметное снижение демонстрируют акции Wuxi Apptec (-0,9%), Kweichow Moutai (-0,6%), Cosco Shipping (-3%). В то же время дорожают бумаги BYD Co. (+4,4%), Foxconn Industrial (+6,7%), Zhongji Innolight (+3,1%).

Статданные, опубликованные накануне, показали сохранение темпов инфляции (индекс CPI) в Китае в мае на уровне 0,3% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их ускорение до 0,4%.

Снижение цен производителей (индекс PPI) в КНР замедлилось до 1,4% с апрельских 2,5%. Темпы уменьшения индекса PPI в мае стали минимальными с февраля 2023 года.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,4%. Котировки акций производителей электромобилей растут вслед за объявлением Еврокомиссией размера планируемых пошлин на ввоз китайских электромобилей в ЕС, которые в целом совпали с ожиданиями.

Бумаги BYD Co. в Гонконге подорожали на 6,5%, Geely Automobile - на 2,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,3%.

Стоимость акций Tencent (SPB: 700) Holdings выросла в ходе торгов на 1,5%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 1,4%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 1,2%. Бумаги Samsung Electronics подорожали на 2,8%, SK Hynix - на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Уверенный рост показывают бумаги финкомпаний, в том числе Commonwealth Bank (+1%), National Australia Bank (+0,9%), Westpac Banking (+0,4%).

Безработица в Австралии в мае снизилась до 4% с апрельских 4,1%, говорится в отчете статистического ведомства страны, опубликованном в четверг.

Цены на нефть опускаются в четверг после повышения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $82,39 за баррель, что на $0,21 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,68 (0,8%), до $82,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,21 (0,27%), до $78,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%), до $78,5 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

Между тем, ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и дала понять, что планирует лишь одно ее снижение в 2024 году, тогда как в марте предполагалось, что ставка может быть уменьшена трижды.

"С учетом "ястребиного" изменения прогнозов ФРС опасения в отношении перспектив спроса в США вновь становятся актуальными", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана.

"Это усиливает "медвежье" давление, поскольку запасы в США выглядят высокими", - пишет Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей - до 459,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тыс. баррелей.