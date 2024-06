S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы США в понедельник выросли. Рынки акций АТР торгуются без единой динамики во вторник, индексы КНР и Австралии теряют более 1%. Цены на нефть стабильны утром вторника.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Снижение ставки ФРС на этой неделе исключено, поскольку руководители ЦБ подчеркивали необходимость "проявить терпение", учитывая недостаточный прогресс в замедлении инфляции в США в первом квартале, отмечает аналитик CIBC Capital Markets Ян Поллик, слова которого приводит Market Watch.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 46,7% по сравнению с 51,3% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,8% по итогам торгов в понедельник. Компания провела сплит акций в соотношении десять к одному после закрытия рынка в пятницу.

Капитализация Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) увеличилась на 7,1%. Elliott Investment Management подтвердила появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что она владеет долей в авиакомпании стоимостью $1,9 млрд. Elliott направила обращение к акционерам Southwest Airlines, заявив о необходимости пересмотра стратегии компании.

Рыночная стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX), одной из крупнейших транспортно-логистических компаний мира, выросла на 2,4%. Совет директоров FedEx одобрил повышение квартальных дивидендов на 10%, до $1,38 на акцию с $1,26 на акцию.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 1,9% после ежегодной конференции для разработчиков, в ходе которой компания, в частности, анонсировала запуск собственной ИИ-платформы Apple Intelligence. Apple также представила новые версии операционных систем для iPhone, iPad и Mac.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подешевели на 4,5% вслед за ухудшением рекомендации для бумаг чипмейкера до "нейтрально" с "покупать" экспертами Morgan Stanley (SPB: MS).

Котировки бумаг KKR & Co., CrowdStrike Holdings Inc. и GoDaddy Inc. (SPB: GDDY) выросли соответственно на 11,2%, 7,3% и 1,9% на информации о том, что они будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 с 24 июня.

Цена акций Krispy Kreme Inc. поднялась на 6,5% - до $11,32. Эксперты Truist улучшили рекомендацию для бумаг компании до "покупать" с "держать" и повысили их прогнозную цену до $15 с $13, отметив потенциал роста выручки производителя пончиков благодаря партнерству с McDonald''s Corp. (SPB: MCD)

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник увеличился на 69,05 пункта (0,18%) и составил 38868,04 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 13,8 пункта (0,26%) - до 5360,79 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 59,4 пункта (0,35%) и составил 17192,53 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют Orient Overseas (International) Ltd., дешевеющие на 10%.

Значительно уменьшается капитализация China Hongqiao Group (-8,1%), Hang Lung Properties (-6,1%), Xinyi Glass Holdings (-5,9%), China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (-5,6%), Zijin Mining Group, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-5,1% у обеих), Wharf Real Estate Investment (-5%), ENN Energy Holdings (-4,5%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-4,2%).

Бумаги BYD дорожают на 2,1%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,9%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC)- на 1,3%, Lenovo - на 1,1%, Trip.com Group - на 0,8%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,3%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Ebara (+4%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric поднимается на 3,5%, Taiyo Yuden - на 3,4%, Mitsubishi Heavy Industries - на 3,1%, Chugai Pharmaceutical и Toppan Holdings - на 2,8%, Mercari и Isetan Mitsukoshi Holdings - на 2,5%, Tokyo Electron - на 2,1%, Shimizu - на 1,9%.

Капитализация Daiwa Securities сокращается на 4,3%, Eisai - на 3,2%, Mitsui Chemicals - на 3,1%, Mitsui O.S.K. Lines - на 2,7%, ZOZO, CyberAgent - на 2,6%, Kawasaki Kisen Kaisha и Mitsubishi Electric - на 2,5%, NTT Data Group и Nomura Holdings - на 2,2%, Hitachi Zosen - на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,3%.

Дефицит счета текущих операций Южной Кореи в апреле составил около $290 млн по сравнению с профицитом на уровне $6,93 млрд в марте, сообщил Банк Кореи. Положительное сальдо фиксировалось 11 месяцев подряд.

Цена бумаг Samsung Electronics и Posco повышается на 0,1%, Hyundai Motor - на 1,5%, Korean Air Lines - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,3%.

Как стало известно во вторник, индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в мае снизился до минимальных за полгода минус 3 пунктов с пересмотренных вверх плюс 2 пунктов месяцем ранее. Индикатор принял отрицательное значение впервые с ноября прошлого года.

Капитализация BHP уменьшается на 1,9%, Rio Tinto - на 2,2%.

Цены на нефть стабильны утром во вторник после сильного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $81,54 за баррель, что на $0,09 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,01 (2,5%), до $81,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,02 (0,03%), до $77,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,21 (2,9%), до $77,74 за баррель.

Brent накануне подорожала максимально с 13 марта, WTI - с 8 февраля. Обе марки обновили наивысшие значения с 30 мая.

Нефтяной рынок был "перепродан" на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что "это вряд ли высечено в камне - и, скорее всего, не будет реализовано, если цены останутся низкими", приводит MarketWatch слова президента Strategic Energy & Economic Research Майкла Линча.

Кроме того, американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает Trading Economics.