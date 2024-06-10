Траектория движения рынка акций остается растущей - "Солид Брокер"

Траектория движения рынка акций по-прежнему остается растущей, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Рынок акций в целом просто "переставили" вниз, заложив в цену акций рост налогов и повышение ставки (рост налогов отнимает 6% от будущей прибыли, рост доходности ОФЗ на 1 п. п. также примерно на 6% занижает целевые цены). Но траектория по-прежнему остается растущей", - пишут эксперты. Они выделяют несколько факторов в поддержку данного утверждения:

- Рекордные дивидендные потоки продолжают идти.

- Экономика продолжает рост выше начальной прогнозной траектории.

- Компании "копят кубышки" и не набирают активно долг, перешли на модель работы "по средствам".

- Приток частных инвесторов на рынок продолжается, доходы населения растут.

- Оценка большинства компаний по-прежнему очень низкая.

"Что касается альтернатив рынку акций, то тут есть противоположные тенденции, - отмечают аналитики "Солид Брокер". - Стали более привлекательны облигации. Например, сейчас очень привлекательные доходности по длинным ОФЗ (26238, 26243, 26244), причем как доходности к погашению (15%), так и купонные (13%). Привлекательны и депозиты вместе с денежным рынком (доходности 15-18%). Но, например, рынок недвижимости сопоставимых доходностей сейчас даже близко не дает. Тем более, после завершения льготной ипотечной программы "Господдержка 2020" на рынке недвижимости можно ожидать охлаждения. Курс доллара также пока сдерживается продажами валютной выручки экспортерами и не даёт дохода. Поэтому мы считаем, что в такой ситуации нужно инвестировать в акции, облигации и депозиты".

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