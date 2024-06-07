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07 июня 2024 года 15:31

Рубль днем умеренно повышается к основным валютам на сигналах Банка России о возможном повышении ключевой ставки на заседании в июле

Москва. 7 июня. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине после заседания Банка России, который в четвертый раз подряд оставил ставку на отметке 16% годовых, но не исключил ее повышения на ближайшем заседании 26 июля.

Курс доллара США составил 88,65 руб./$1 в 15:00 мск, что на 19 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,64 руб./EUR1, подешевев на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,86 копейки, до 92,25 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 0,6 копейки - до 12,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к основным валютам в ходе дневных торгов в пятницу, отыгрывая заявление Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 26 июля. По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо решил в четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Именно такое решение большинство аналитиков считало базовым вариантом, при этом некоторые эксперты отмечали увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

"Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле-мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующих заседаниях 16 февраля, 22 марта и 26 апреля текущего года оставлял ее без изменения.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00 мск, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпал с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент РФ Владимир Путин.

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 17% годовых на заседании 26 июля и оставит ее на данном уровне до текущего конца года, полагает главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% и дал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, - пишет эксперт. - Внутренний спрос, кредитование и инфляция не замедляются, несмотря на ключевую ставку 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жесткости монетарной политики. По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них - дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста".

Посредством жестких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 4%, подчеркивает Васильев.

"Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8%, - прогнозирует аналитик. - Мы полагаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения к целевым 4% мы ожидаем не ранее 2025 года. Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. В базовом сценарии (вероятность 60%) мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца года".

Решение Банка России по ключевой ставке оказалось для экспертов вполне ожидаемым, подчеркивает аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева, так как, по ее словам, они допускали сценарий, при котором Банк России оставит ставку без изменения, несмотря на сохранение "ястребиной" риторики.

"Мы полагаем, что сохранив ключевую ставку на уровне 16%, Банк России продолжит мониторить обстановку в экономике - темпах роста инфляции, производства, розничных продаж, кредитования, уровне безработице и доходов населения. В случае, если проинфляционные риски будут преобладать, экономика продолжит активно расширяться, а рынок труда будет жестким, то на следующем заседании 26 июля регулятор может рассматривать более радикальные меры ужесточения монетарных условий - вплоть до повышения ставки сразу на 200 б.п.", - отмечает Пырьева.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу, причем рост продолжается третью сессию кряду.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,5%, до $80,26 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,62%, до $76,01 за баррель.

Накануне цена Brent увеличилась на 1,9%, WTI - на 2%, однако обе марки завершают неделю в минусе из-за решения ОПЕК+ постепенно начать отмену дополнительных ограничений на добычу в октябре этого года.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным, а накануне генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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