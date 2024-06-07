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Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Соллерса может вырасти до 1450 руб. на горизонте года - ПСБ
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07 июня 2024 года 13:22
Цена акций Соллерса может вырасти до 1450 руб. на горизонте года - ПСБ
Акции "Соллерса" весьма привлекательны для покупки в текущий момент, котировки бумаги могут подняться до 1450 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Продажи новых автомобилей снижаются второй месяц подряд. Замедление годовых темпов роста связываем с движением рынка к насыщению на фоне рекордного спроса в 2023 году, при этом сектор грузовиков и автобусов движется к насыщению быстрее, чем сектор легковых автомобилей и LCV. Ожидаем дальнейшего замедления темпов роста спроса на легковые автомобили. Считаем, что объем реализации в летние месяцы 2024 года стабилизируется на уровне 110-125 млн авто, а за год составит около 1,4 млн (+29-33% г/г). При этом считаем, что продажи отечественных легковых автомобилей будут расти быстрее рынка в целом вследствие большей подверженности цен импортных авто росту из-за изменений таможенного регулирования, логистических издержек и геополитической ситуации в целом, - отмечают эксперты в обзоре. - Компания "Соллерс" остается ключевым бенефициаром устойчивого спроса на легковые автомобили и LCV и опережающими темпами наращивает продажи автомобилей под собственной маркой. С учетом более сдержанного роста поставок УАЗ общие отгрузки компании по итогам года могут, по нашим оценкам, вырасти на 20-22%. Уверенный органический рост бизнеса и крепкие финансовые показатели позволяют нам оценивать акции эмитента как весьма привлекательные. Целевым ориентиром по ним на ближайшие двенадцать месяцев является уровень в 1450 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОЛЛЕРС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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