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07 июня 2024 года 09:09

Brent торгуется выше $80/барр.

Индексы США завершили четверг слабыми изменениями без единой динамики. Рынки акций стран АТР не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми изменениями без единой динамики.

Днем ранее S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, и теперь инвесторы ждут появления каких-либо важных факторов или новостей, которые могут существенно сдвинуть рынок в ту или иную сторону.

При этом публикация большой порции статистики не оказала существенного влияния на настроения трейдеров. Их внимание сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые будут обнародованы в пятницу.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 8,8% относительно предыдущего месяца и составил $74,6 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составляло $68,6 млрд, а не $69,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $76,1 млрд с объявленного ранее мартовского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тыс. и составило 229 тыс., по данным министерства труда. Неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали рост до 220 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели.

Производительность труда в США в первом квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Предварительно сообщалось о подъеме на 0,3%. Аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%.

Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.

Котировки акций Lululemon Athletica (SPB: LULU) в четверг подскочили на 4,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды в первом финквартале (завершился 28 апреля) увеличил чистую прибыль на 11% и расширил программу buyback на $1 млрд.

Цена бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) повысилась на 2,6% на новости о том, что член совета директоров Мейсон Морфит увеличил пакет акций компании почти до $1 млрд, сообщает MarketWatch.

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,8%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,6%, International Business Machines (SPB: IBM) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,5%.

Цена бумаг Victoria''s Secret упала на 6,5%. Владелец одноименного бренда нижнего белья неожиданно получил чистый убыток в первом финквартале, закончившемся 4 мая.

Стоимость Big Lots (SPB: BIG) рухнула на 18,2%. Ритейлер-дискаунтер товаров для дома в первом финквартале (завершился 4 мая) получил скорректированный убыток и выручку хуже консенсус-прогноза.

Котировки ADS NIO (SPB: NIO) снизились на 6,8%. Китайский производитель электромобилей в январе-марте увеличил чистый убыток на 8%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,2%. Днем ранее производитель графических процессоров вышел на второе место по капитализации среди компаний США, впервые обогнав Apple Inc. (SPB: AAPL).

Цена бумаг Apple в четверг опустилась на 0,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,2%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 0,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 78,84 пункта (на 0,2%) и достиг 38886,17 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 снизилось по итогам торгов на 1,07 пункта (на 0,02%) - до 5352,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 14,78 пункта (на 0,09%) и завершил сессию на отметке 17173,12 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пятницу, инвесторы оценивают китайскую внешнеторговую статистику и ждут данных о состоянии рынка труда в США.

Майский отчет по американскому рынку труда будет опубликован в 15:30 мск в пятницу. Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, предусматривает, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,9% и на рост числа рабочих мест на 185 тыс.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опустился на 0,5%, как и гонконгский Hang Seng.

Как стало известно в пятницу, объем китайского экспорта в мае увеличился на 7,6% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 6%, импорта - на 4,2%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в мае увеличилось до $82,62 млрд с $65,55 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $73 млрд.

В январе-мае объем китайского экспорта повысился на 2,7%, до $1,4 трлн, импорт увеличился на 2,9%, до $1,06 трлн, профицит торгового баланса составил $337,21 млрд.

В Гонконге активное снижение демонстрируют акции Lenovo Group (-5,1%), Li Auto (SPB: LI) (-3,5%) и Kuaishou Tech (-2,4%).

В Шанхае цена бумаг Contemporary Amperex опускается на 5,2%, BYD Company - на 1,5%, Longi Green Energy - на 2,8%, Foxconn Industrial - на 5,5%, Zhongji Innolight - на 3,2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,2%.

Потребительские расходы в Японии в апреле сократились на 1,2% относительно марта и выросли на 0,5% в годовом выражении. В марте показатель повысился на 1,2% в помесячном исчислении и опустился на 1,2% в годовом. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,2%, второго - на 0,6%.

Котировки бумаг Shionogi & Co. падают на 12,5%, Advantest Corp. - на 3,2%, Keisei Electric Railway Co. - на 3,1%, Nidec Corp. - на 3%, Toyota Motor Corp. - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi демонстрирует рост на 0,9%, хотя рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics уменьшилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличивается на 1,2% и 0,8% соответственно, котировки фирмы IDP Education Ltd., работающей в сфере образования, подскочили на 5,3%.

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд, но завершают неделю в минусе из-за резкого снижения в ее первые дни на решениях ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $80,07 за баррель, что на $0,2 (0,25%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,46 (1,9%), до $79,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,24 (0,32%), до $75,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,48 (2%), до $75,55 за баррель.

Снижение стоимости Brent с начала недели составляет 1,3%, WTI - 1,6%.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Теперь министры "пытаются несколько сдать назад", говоря о планируемой отмене ограничений, отмечает аналитик StoneX Алекс Хоудс.

"Заявления некоторых из ключевых представителей ОПЕК+ помогают ослабить "медвежий" настрой", - приводит слова эксперта Market Watch.

Так, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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