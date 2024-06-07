Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов очередного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Базовым вариантом на заседании совета директоров Банка России в пятницу, 7 июня, будет сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18% годовых.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми изменениями без единой динамики. Днем ранее S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, и теперь инвесторы ждут появления каких-либо важных факторов или новостей, которые могут существенно сдвинуть рынок в ту или иную сторону. При этом публикация большой порции статистики не оказала существенного влияния на настроения трейдеров. Их внимание сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз предусматривает, что они укажут на сохранение безработицы на уровне 3,9% и на рост числа рабочих мест на 185 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тыс. и составило 229 тыс. Неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 220 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели. Производительность труда в США в I квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Предварительно сообщалось о подъеме на 0,3%. Аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%. Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в пятницу, инвесторы оценивают китайскую внешнеторговую статистику и ждут данных о состоянии рынка труда в США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 7 июня потерял 0,05%. Южнокорейский индекс Kospi демонстрирует рост на 0,9%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опустился на 0,5%, как и гонконгский Hang Seng. Как стало известно в пятницу, объем китайского экспорта в мае увеличился на 7,6% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 6%, импорта - на 4,2%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в мае увеличилось до $82,62 млрд с $65,55 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $73 млрд. В январе-мае объем китайского экспорта повысился на 2,7%, до $1,4 трлн, импорт увеличился на 2,9%, до $1,06 трлн, профицит торгового баланса составил $337,21 млрд.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд, но завершают неделю в минусе из-за резкого снижения в ее первые дни на решениях ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,92 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,9%, до $79,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,11%, до $75,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2%, до $75,55 за баррель.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе. Теперь министры "пытаются несколько сдать назад", говоря о планируемой отмене ограничений, отмечает аналитик StoneX Алекс Хоудс. "Заявления некоторых из ключевых представителей ОПЕК+ помогают ослабить "медвежий" настрой", - приводит слова эксперта Market Watch.

Так, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 июня снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,729 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,69 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,04% и составил 104,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 900,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,52%), "РЖД-001P-17R" (+0,42%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,39%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,32%) и "Роснефть БО-03" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение облигаций серии 001Р-08R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 31 мая за час без премаркетинга. Срок обращения займа - около 3,2 года (1183 дня). Купоны по выпуску квартальные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 115 базисных пунктов. Кроме того, "Ростелеком" 23 мая завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-07R объемом 15 млрд рублей. В ходе сбора заявок инвесторы проявили существенный интерес к выпуску, что позволило компании снизить спред к ключевой ставке Банка России (до 120 базисных пунктов) и увеличить объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ООО "Газпром капитал" установило спред к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-003Р-03 объемом не менее 15 млрд рублей на уровне 1,25% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июня за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 10 июня. "Газпром капитал" 28 мая завершил размещение 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

АО "Автобан-финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П05 с офертой через 2,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,56% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 6 июня. Техразмещение запланировано на 11 июня.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 32-го купона облигаций серии 001Р-01 в размере 15,42% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,6 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 13 млн 500 тыс. облигаций серии 001Р-07R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 67,5% займа. Эмитент разместил 20-летние облигации на 20 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке 6,45% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в июне 2026 года - 15% годовых.