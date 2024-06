S&P 500 закрылся на историческом максимуме

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в среду. Рынки акций крупнейших стран АТР)в основном растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг утром, Brent торгуется на уровне $78,77 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, при этом индекс S&P 500 обновил исторический рекорд в 25-й раз с начала года.

Инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в среду, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. До апреля ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Акции Campbell Soup Co. (SPB: CPB) подешевели на 0,2% на данных о том, что американский производитель продуктов питания в третьем квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 16,9%.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) подскочила на 11%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг зафиксировал 25%-ное снижение чистой прибыли во втором финквартале, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Dollar Tree (SPB: DLTR) снизилась на 4,9%. Оператор сетей магазинов фиксированных цен незначительно увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, а также объявил, что изучает стратегические альтернативы для подразделения Family Dollar, рассматривая как продажу, так и другие виды его отделения.

Рыночная стоимость Hibbett Sports Inc. (SPB: HIBB) опустилась на 0,1%. В первом финквартале американская сеть магазинов спортивных товаров сократила выручка на 1,8%, показатель не оправдал прогнозы экспертов.

Brown-Forman (SPB: BF.B), производитель виски Jack Daniel''s и бурбона Woodford Reserve, неожиданно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года, однако снизившаяся выручка не оправдала прогнозов рынка. Акции компании подешевели на 5,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,25% и составил 38807,33 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), выросшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,18% - до 5354,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,96% и составил 17187,9 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День памяти).

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng повышается на 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, дорожающие на 6,8%.

Значительно увеличивается капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+6,7%), Sunny Optical Technology Group (+4,5%), Zijin Mining Group, NetEase Inc. (SPB: NTES) (+4% у обеих), Lenovo (+3,8%), Sinopharm Group (+3,7%), Techtronic Industries, China Shenhua Energy (+3,4% у обеих) и CNOOC (+3,2%).

Бумаги Longfor дешевеют на 4,2%, Chow Tai Fook Jewellery - на 4%, Xinyi Solar Holdings - на 3,2%, Country Garden Services Holdings - на 2,9%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc.- на 2,4%, China Resources Land - на 1,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) и Zhongsheng Group Holdings - на 1,8%, WuXi AppTec Co. Ltd. - на 1,7%, WH Group (SPB: 288) - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,8%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Sekisui House (+5,7%).

Рыночная стоимость Credit Saison поднимается на 4,8%, Disco Corp.- на 4,7%, Advantest - на 4,4%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,2%, Tokyo Electron - на 3,9%, Fujikura - на 3,6%, Renesas Electronics - на 3,4%, Mitsubishi Logistics - на 3,1%, Daiichi Sankyo - на 2,9%.

Капитализация Alps Alpine сокращается на 5,6%, Lasertec - на 3,7%, Eisai - на 3%, M3 - на 2,7%, ZOZO, Tokai Carbon и Recruit Holdings - на 2,6%, Dentsu, Omron и Odakyu Electric Railway - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в апреле увеличился до 6,55 млрд австралийских долларов ($4,36 млрд) по сравнению с пересмотренными вниз 4,84 млрд австралийских долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS).

Экспорт снизился на 2,5% относительно марта и обновил минимум за 28 месяцев, достигнув 43,32 млрд австралийских долларов. Импорт упал на 7,2%, до минимальных за три месяца 36,77 млрд австралийских долларов.

Капитализация BHP увеличивается на 0,1%, Rio Tinto - снижается на 0,7%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $78,77 за баррель, что на $0,36 (0,46%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,89 (1,2%), до $78,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,45 (0,61%), до $74,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,82 (1,1%), до $74,07 за баррель.

Во вторник нефтяной рынок завершил в минусе пятую сессию подряд, и подъем цен в среду можно считать "отскоком с перепроданной территории", говорит аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

"Пока неизвестно, продлится ли рост рынка, учитывая сохраняющиеся опасения в отношении перспектив спроса, решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании дополнительных ограничений на добычу, а также увеличение предложения нефти со стороны стран, не входящих в альянс", - приводит слова эксперта Market Watch.

"Вполне возможно, однако, что все эти факторы уже учтены в ценах. В этом случае, рынок может найти поддержку, поскольку в данный момент мы находимся в середине автомобильного сезона в США, когда спрос обычно увеличивается", - отмечает Разакзада.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.