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06 июня 2024 года 09:38

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Базовым вариантом на заседании совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 7 июня, будет сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18% годовых.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, при этом индекс S&P 500 обновил исторический рекорд в 25-й раз с начала года. Инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости. Как стало известно в среду, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. До апреля ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,03%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Биржи Южной Кореи в четверг закрыты в связи с праздником (День памяти).

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в апреле увеличился до 6,55 млрд австралийских долларов ($4,36 млрд) по сравнению с пересмотренными вниз 4,84 млрд австралийских долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Экспорт снизился на 2,5% относительно марта и обновил минимум за 28 месяцев, достигнув 43,32 млрд австралийских долларов. Импорт упал на 7,2%, до минимальных за три месяца 36,77 млрд австралийских долларов.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:17 МСК составила $78,73 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 1,2%, до $78,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,5%, до $74,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $74,07 за баррель.

Во вторник нефтяной рынок завершил в минусе пятую сессию подряд, и подъем цен в среду можно считать "отскоком с перепроданной территории", говорит аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада. "Пока неизвестно, продлится ли рост рынка, учитывая сохраняющиеся опасения в отношении перспектив спроса, решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании дополнительных ограничений на добычу, а также увеличение предложения нефти со стороны стран, не входящих в альянс", - приводит слова эксперта Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 июня выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,283 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,605 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,14% и составил 104,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 900,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+2,3%), "РЖД-001P-17R" (+0,76%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,71%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,43%), "Металлоинвест БО-04" (-0,37%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Концерн "Россиум" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 30 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-6-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%.

ООО "Иволга структурные продукты" разместило 100 тыс. 042 облигации серии 002Р-01 по цене 100% от номинала, или 50,02% эмиссии. Размещение 3-летнего выпуска заявленным объемом 200 млн рублей началось 15 мая и проходило по закрытой подписке среди клиентов инвесткомпании "Иволга Капитал". Купоны по выпуску ежемесячные, ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых, по окончании каждого купона предусмотрена оферта на выкуп и пересмотр ставки. Первый выпуск облигаций объемом 37 млн рублей компания начала размещать в феврале и закончила в апреле текущего года.

АО "Автобан-финанс" 6 июня планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-П05 с офертой через 2,5 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 16,10% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 11 июня.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 11 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 объемом не более 10 млрд рублей и на выпуск облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года объемом не более 10 млрд рублей. Купоны облигаций будут переменными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по обоим выпускам - не более 120 базисных пунктов. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года - 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней. Техразмещение запланировано на 18 июня. Эмиссии будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. В конце мая "Мегафон" увеличил объем программы облигаций серии 002Р со 100 млрд рублей до 150 млрд.

ООО "Кеарли групп" (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,94% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, в результате дюрация составит около 2,07 года. Кроме того, по займу установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей.

Росэксимбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 млрд рублей до 200 млрд рублей. Банк также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода. Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций зарегистрировала Московская биржа. Бессрочная программа бондов была зарегистрирована в декабре 2016 года. В рамках программы были размещены 4 выпуска облигаций на общую сумму 47 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 31-го купона бондов серии БО-05 на уровне 16,9% годовых, а также ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-04R на уровне 17,3% годовых. Выпуск серии БО-05 объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 16% годовых. 18 июня по выпуску предстоит исполнение оферты. Бонды серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 15,75% годовых. По облигациям 17 июня предстоит исполнение оферты.

МФК "Саммит" установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

АО "Авангард-агро" выставило на 2 июля оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения по оферте составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг - до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте - с 10:00 мск 19 июня до 15:00 мск 25 июня. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года по ставке квартального купона 9,25%. Ставка текущего купона до оферты с исполнением в ноябре 2024 года - 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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