Dow прибавил 0,4%

Индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Рынки акций Японии и материкового Китая снижаются в среду. Цены на нефть стабильны в среду утром, Brent торгуется выше $77,5 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле выросли третий месяц подряд - на 0,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал увеличение заказов на 0,6%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъема на 0,7%.

Индекс менеджеров по логистике (LMI), рассчитываемый рядом американских вузов, в мае повысился до 55,6 пункта по сравнению с минимальными за четыре месяца 52,9 пункта в апреле. Индикатор находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности в сфере логистики США от спада, девять из последних десяти месяцев, включая последние шесть. Из его подындексов сильнее всего изменился индикатор цен на транспортные услуги, подскочивший до максимальных с июня 2022 года 57,8 пункта с 44,1 пункта месяцем ранее.

Бумаги большинства представителей "великолепной семерки" (Magnificent Seven) подорожали по итогам торгов во вторник: Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,3%.

Microsoft заключила с японской Hitachi стратегическое партнерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), объем которого составит "миллиарды долларов" в течение трех лет. Hitachi интегрирует сервисы Microsoft Cloud, Azure Open AI Service, Dynamics 365, а также ИИ-инструмент GitHub Copilot в собственный цифровой продукт Lumada Solutions.

Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) нарастила рыночную стоимость на 1,7% после новостей о намерении производителя сетевого оборудования инвестировать $1 млрд в стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Цена акций круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL) повысилась на 5,8%. Компания планирует упразднить в марте 2025 года бренд P&O Cruises Australia и перевести австралийские операции под бренд Carnival для повышения пассажировместимости последнего.

Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works (SPB: BBWI) потерял 12,9% рыночной стоимости на слабом квартальном прогнозе.

Капитализация Designer Brands рухнула на 20,4%. Владелец сети магазинов обуви DSW в минувшем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в 8 центов на акцию при консенсус-прогнозе FactSet в 13 центов.

Рыночная стоимость платформы для разработки программного обеспечения (ПО) GitLab уменьшилась на 4,9%. Ее последние финпоказатели превзошли ожидания рынка, но, как пишет аналитик D.A. Davidson Гил Лурия, положительное воздействие на выручку от внедрения новых ИИ-функций занимает долгое время.

Цена американских депозитарных расписок (ADR) британской BP plc (SPB: BP) снизилась на 2,3% после того, как агентство S&P пересмотрело прогноз для кредитного рейтинга энергетической компании до "стабильного" с "позитивного" на опасениях, что она не сможет сократить долговую нагрузку.

Так называемые "мемные" акции GameStop (SPB: GME) и AMC Entertainment (SPB: AMC) подешевели на 5,4% и 0,4% соответственно. Днем ранее они подорожали на 21% и 11,1% после очередной публикации розничного инвестора Кита Гилла, также известного в интернете как Roaring Kitty ("Рычащий котенок"), способствовавшего резкому подъему их котировок в 2020-2021 годах.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,36% и составил 38711,29 пункта. Лидерами роста в составе индекса стали бумаги Honeywell International (SPB: HON) (+2,4%) и Boeing Co. (SPB: BA) (+2,2%).

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,15% - до 5291,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,17% и составил 16857,05 пункта.

Азиатские фондовые индексы в среду меняются без единой динамики, при этом рынки акций Японии и материкового Китая снижаются.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшился на 1,2%. Отрицательное влияние на настроения инвесторов оказывает укрепление курса иены, что негативно сказывается на доходах экспортеров.

Котировки акций технологических компаний снижаются, в том числе Advantest - на 1,9%, Lasertec Corp. - на 7,7%, Screen Holdings - на 3,9%, Socionext - на 2,5%.

Кроме того, дешевеют бумаги Toyota Motor (-2,8%), Sumitomo Metal Mining Co. (-4,9%), Kawasaki Kisen Kaisha (-4,6%), Mitsubishi Heavy Industries (-4,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,55%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Наиболее существенный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя оптики и чипов Sunny Optical Technology Group - на 4,5%.

Также существенно растут в цене бумаги разработчика видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 3,1%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) и чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,9%, биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing - на 2,1%.

При этом снижается стоимость таких компаний, как нефтяная PetroChina Co. (SPB: 857) (на 2,4%) и производитель компьютеров Lenovo (на 2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК прибавил 1,3%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем с четвертого квартала 2021 года.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics растут на 2,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,6%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 2,5%, сталелитейной Posco - на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,35%.

Локомотивами подъема выступают акции банков, включая Westpac Banking (+0,2%), Commonwealth Bank (+0,9%), ANZ Group (+0,7%) и National Australia Bank (+0,5%).

Между тем котировки бумаг сырьевых компаний снижаются вслед за падением цен на железную руду и нефть, в том числе BHP - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,7%, Woodside Energy - на 1,1%, Santos - на 0,2%.

Экономика Австралии в первом квартале 2024 года увеличилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, по данным статбюро. Хотя ВВП страны увеличился десятый квартал подряд, темпы прироста оказались самыми слабыми за последние полтора года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2%.

Цены на нефть стабилизировались в среду после снижения в течение пяти предыдущих сессий, держатся у минимумов с начала февраля.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $77,51 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,84 (1,1%), до $77,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,02 (0,03%), до $73,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,97 (1,3%), до $73,25 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики. Решения ОПЕК+ усугубили эти опасения, отмечает аналитик XS.com Самер Хасн, слова которого приводит Market Watch.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.