Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 4 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,63% от номинала (доходность - 8,65% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 66,92% от номинала (доходность также не изменилась, оставив 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 28 базисных пунктов - до 57,87% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 9,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов, подешевев до 79,49% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 15,99% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 74,51% от номинала (их доходность опустилась на 1,5 базисного пункта - до 14,88% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,51% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 12,72% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 33 базисных пункта - до 66,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренный рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения в позапрошлом месяце до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня.

Количество принятых на работу лиц в апреле составило 5,6 млн, количество прекративших трудовые отношения с работодателем - 5,4 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с мартом, отмечается в сообщении Минтруда.

В пятницу ведомство опубликует данные об изменении числа рабочих мест и безработице в США за май. Как ожидается, первый показатель вырос на 190 тыс. (в апреле - на 175 тыс.), второй остался на отметке 3,9%.

Между тем индекс менеджеров по логистике (LMI), рассчитываемый рядом американских вузов, в мае повысился до 55,6 пункта по сравнению с минимальными за четыре месяца 52,9 пункта в апреле. Индикатор находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности в сфере логистики США от спада, девять из последних десяти месяцев, включая последние шесть. Из его подындексов сильнее всего изменился индикатор цен на транспортные услуги, подскочивший до максимальных с июня 2022 года 57,8 пункта с 44,1 пункта месяцем ранее.