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04 июня 2024 года 19:38

Рубль во вторник умеренно подрос к основным валютам в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 4 июня. Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам вторника; рубль укрепился к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России, на котором прогнозируется сохранение жесткой денежно-кредитной политики, в том числе, не исключено повышение ключевой ставки.

Курс доллара США составил 88,8 руб./$1 в 19:00 мск, что на 28,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,6 руб./EUR1, подешевев на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 33,14 копейки, до 92,31 руб. Курс китайского юаня снизился на 4,35 копейки - до 12,23 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным валютам по итогам торговой сессии во вторник в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, на котором не исключено повышение ключевой ставки. Рубль вырос, несмотря на сильное падение цен на нефть и решение Минфина РФ повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на которой ежегодно выступает президент России Владимир Путин.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник продолжает чувствовать себя уверенно, доллар отметился ниже отметки 88,5 руб. "Российская валюта может укрепляться по ряду причин. Во-первых, могут сказываться сложности с расчетами за импорт, из-за которых "подвисает" спрос компаний на иностранные деньги. Во-вторых, рынок ждет "ястребиных" шагов и сигналов по итогам заседания в пятницу, а жесткая ДКП - априори за рубль. В-третьих, отметим откат доллара на мировом рынке, индекс DXY сегодня открылся под 104 п., на минимумах за два месяца, правда, в течение вторника вернулся чуть выше этой отметки. Из негатива для рубля отметим высокие расходы бюджета. Также вероятна активизация спроса на валюту со стороны выезжающих в зарубежные отпуска россиян. По нашим оценкам, краткосрочно пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 88-91 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Доллар начал неделю со снижения, потеряв к закрытию вчерашних торгов в стоимости более 1 руб. и остановившись на уровне 89,02 руб. Учитывая стабилизацию интереса инвесторов к новым валютным облигациям и потенциальный рост объемов импорта, в ближайшей перспективе ожидаем плавный рост американской валюты к середине нашего прогнозного диапазона (90-94 руб.). Основным событием этой недели, которое может оказать значительное влияние на курс валют, станет заседание Банка России и принятое на нем решение относительно уровня ключевой ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рост рубля сегодня связан с предстоящим Петербургским международным экономическим форумом. Стратегически рубль остается сильным на фоне жесткой монетарной политики и возможного повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Кроме того, продолжает действовать указ о продаже части валютной выручки российскими экспортерами, также продолжаются продажи иностранной валюты ЦБ в рамках бюджетного правила", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас. Соответствующий проект поправок в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. внесен в Госдуму.

Так, оценка доходов понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей.

Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

Поступления нефтегазовых доходов в бюджет в 2024 г. снизятся на 519 млрд рублей по сравнению с прогнозом, учтенным в законе о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., говорится в пояснительной записке к проекту поправок в данный документ.

Минфин объясняет это уточнением законодательства, структуры объемов добычи и экспорта углеводородного сырья, а также изменением прогноза цен на нефть и газ и курса.

Так, согласно принятому закону, доходы от нефтегазового сектора ожидались в объеме 11,5 трлн руб. Однако в законопроекте о поправках приход от акциза на нефтяное сырье, направленной на переработку, уменьшен на 560,2 млрд руб., от НДД - на 255 млрд руб., от НДПИ на газ - на 141,7 млрд руб.

В то же время прогноз поступлений от НДПИ на нефть увеличен на 308,8 млрд руб., от НДПИ на газовый конденсат - на 181,5 млрд руб.

Нефтяной рынок остается в минусе во вторник в связи с опасениями избытка предложения на мировом рынке, но отошел от внутридневных минимумов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $77,26 за баррель, что на 1,4% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,52%, до $73,09 за баррель.

В ходе сессии стоимость Brent опускалась до $76,76 за баррель, WTI - до $72,48 за баррель.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали усилившийся спад деловой активности в промышленном секторе США: индекс ISM Manufacturing в мае опустился до 48,7 пункта с апрельских 49,2 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе.

Между тем, альянс ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировал действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июня на 61,81 копейки, до 88,7574 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,91 копейки, до 96,563 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник упал на 65,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 88,772 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 56,1 копейки, до 88,8019 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 169,407 млн, из которых $274,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $894,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 32,84 копейки, до 96,59 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 28,66 копейки, до 96,5758 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR527,339 млн, из которых EUR133,665 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR393,674 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 4 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 322,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 040 млрд рублей и спросе 1 трлн 322,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 мая, банки разместили 1 трлн 900,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 230 млрд рублей и спросе 1 трлн 900,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 229,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 229,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали во вторник смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 июня упала на 17 базисных пунктов, до 15,97% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц во вторник не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,06% годовых, на три месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась также на 1 базисный пункт, до 16,27% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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