Рубль во вторник умеренно укрепляется к основным валютам в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 4 июня. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России, на котором прогнозируется сохранение жесткой денежно-кредитной политики, в том числе, не исключено повышение ключевой ставки.

Курс доллара США составил 88,85 руб./$1 в 15:00 мск, что на 23,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,47 руб./EUR1, подешевев на 51,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 36,35 копейки, до 92,28 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,4 копейки - до 12,26 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов во вторник перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, на котором не исключено повышение ключевой ставки. Рубль растет, несмотря на сильное падение цен на нефть и решение Минфина РФ повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год.

ЦБ сообщил во вторник, что традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного. Брифинг перенесен на 17:00 мск.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на которой ежегодно выступает президент России Владимир Путин.

"Доллар начал неделю со снижения, потеряв к закрытию вчерашних торгов в стоимости более 1 руб. и остановившись на уровне 89,02 руб. Учитывая стабилизацию интереса инвесторов к новым валютным облигациям и потенциальный рост объемов импорта, в ближайшей перспективе ожидаем плавный рост американской валюты к середине нашего прогнозного диапазона (90-94 руб.). Основным событием этой недели, которое может оказать значительное влияние на курс валют, станет заседание Банка России и принятое на нем решение относительно уровня ключевой ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

Вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 7 июня 2024 года составляет 20-30%, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года проведет очередное плановое заседание, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки. Сценарий снижения ставки мы не рассматриваем. Не исключаем повышения ставки, однако вероятность этого сценария оцениваем на уровне 20-30%. Может ли ставка вырасти позднее? Во-первых, будет важна динамика кредитования после 1 июля. Во-вторых, остаются и другие проинфляционные факторы, такие как ситуация на рынке труда, бюджетный импульс, - указывают эксперты в обзоре. - Инфляция пока только стабилизирована, но далека от целевых уровней. Поэтому, если регулятор сочтет, что текущих действий недостаточно, вполне вероятно, что он пойдет на дальнейшее повышение ставки. По нашей оценке, к концу 2024 года ставка останется на текущем уровне (16% годовых). Если и будет символическое понижение, то не ранее октябрьского заседания".

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас. Соответствующий проект поправок в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. внесен в Госдуму.

Так, оценка доходов понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей.

Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

Поступления нефтегазовых доходов в бюджет в 2024 г. снизятся на 519 млрд рублей по сравнению с прогнозом, учтенным в законе о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., говорится в пояснительной записке к проекту поправок в данный документ.

Минфин объясняет это уточнением законодательства, структуры объемов добычи и экспорта углеводородного сырья, а также изменением прогноза цен на нефть и газ и курса.

Так, согласно принятому закону, доходы от нефтегазового сектора ожидались в объеме 11,5 трлн руб. Однако в законопроекте о поправках приход от акциза на нефтяное сырье, направленной на переработку, уменьшен на 560,2 млрд руб., от НДД - на 255 млрд руб., от НДПИ на газ - на 141,7 млрд руб.

В то же время прогноз поступлений от НДПИ на нефть увеличен на 308,8 млрд руб., от НДПИ на газовый конденсат - на 181,5 млрд руб.

Падение цен на нефть ускорилось днем во вторник.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,7%, до $77,03 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 1,98%, до $72,75 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3% и завершили торги на минимумах с начала февраля.

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.

Вероятный торговый диапазон для котировок нефти на июнь составляет $80-85 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Котировки Brent стабилизировались в мае в узком диапазоне от $81 до $84 за баррель, а средняя цена барреля снизилась на $7, до $82,7, - констатируют эксперты. - Напряженность на Ближнем Востоке спала, так что рынок переключил внимание на замедление роста мирового спроса на нефть. Считаем, что встреча ОПЕК+, которая прошла 2 июня, повлияет на нефтяные котировки в начале месяца. На ней страны-экспортеры продлили добровольные ограничения добычи до конца третьего квартала. Но уже с октября они планируют начать не спеша возвращать ее на прежние уровни. То есть тактика альянса меняется. Ограничения поддержат цены на фоне летнего спроса на нефть. Ожидаем, что в июне цены будут в диапазоне от $80 до $85 за баррель".

Банк России во вторник, 4 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 322,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 040 млрд рублей и спросе 1 трлн 322,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 мая, банки разместили 1 трлн 900,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 230 млрд рублей и спросе 1 трлн 900,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 229,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 229,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.