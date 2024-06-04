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04 июня 2024 года 09:47

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США закрылись с разнонаправленными изменениями по итогам торгов в понедельник. Инвесторы продолжают строить прогнозы дальнейшей траектории процентных ставок в США. Между тем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне более долгий период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.

Тем временем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM Manufacturing), в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 49,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе. Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в мае выросло до 51,3 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 50,9 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только Гонконг. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,22%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск потерял 0,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром во вторник после падения до минимумов с начала февраля по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,67 за баррель, что на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на 3,4%, до $78,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 1,08%, до $73,42 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 3,6%, до $74,22 за баррель. Контракт на Brent завершил минувшие торги на самой низкой отметке с 5 февраля, WTI - с 7 февраля.

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

Кроме того, в конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 июня снизилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,825 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,544 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,15% и составил 104,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 июня) потерял 0,08%, опустившись до 898,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (-1,15%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,7%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,62%), а в лидерах повышения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,23%), "Газпромбанк БО-17" (+0,22%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило ставку 1-36-го купонов 3-летних облигаций 7-й серии объемом 500 млн рублей на уровне 19% годовых. Компания 4 июня начнет размещение бондов. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Концерн "Россиум" 5 июня начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 30 млрд рублей. Размещение продлится три рабочих дня. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-6-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило спред к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-08R объемом 10 млрд рублей на уровне 115 базисных пунктов. Купоны по выпуску квартальные. Срок обращения займа - около 3,2 года (1183 дня). Сбор заявок на выпуск прошел 31 мая за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 6 июня. "Ростелеком" 23 мая завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-07R объемом 15 млрд рублей. В ходе сбора заявок инвесторы проявили существенный интерес к выпуску, что позволило компании существенно снизить спред к ключевой ставке Банка России (до 120 базисных пунктов) и увеличить объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ООО "Нижегородец Восток" планирует 6 июня начать размещение дебютных 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-2-го квартальных купонов - 21% годовых, дальнейшие купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4,5% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться каждый купонный период, начиная с 13-го. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 17,16% годовых. Компания разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ОКПО: 57992197) (ГТЛК) установило порядок определения ставки 13-27-го купонов облигаций серии 001Р-20. Ставки данных купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,15% годовых. Соответственно, ставка 13-го купонов составит 18,15% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск облигаций объемом 7 млрд рублей в июне 2021 года по ставке квартального купона 7,85% годовых до оферты с исполнением 17 июня 2024 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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