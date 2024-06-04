Рынку акций РФ нужны сильные аргументы для фундаментального роста - БКС Экспресс

Российскому рынку акций нужны сильные аргументы для начала фундаментального восстановления после текущего падения, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи обнулил рост 2024 года. На фоне панических распродаж бумаг волатильность рынка очень высокая, а в такие моменты даже знаковые технические поддержки не выдерживают. Но это временно: эмоции улягутся, рациональные оценки возобладают, рынок начнет восстановление. Вопрос - на каком же уровне? Уже сейчас нужен позитивный драйвер, способный остановить разрастание панических настроений. Одной технической перепроданности хватит пока лишь на быстрый отскок с ближайшими целями к 3200-3226 пунктов, а рынку требуются сильные аргументы именно к началу фундаментального восстановления. Такими факторами могут стать положительные корпоративные сигналы с ПМЭФ (5-8 июня), а также заседание Банка России по ключевой ставке 7 июня 2024 года", - пишет аналитик.

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