03 июня 2024 года 19:36
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 3 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 17 базисных пунктов, подешевев до 72,69% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, составив 8,64% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,97% от номинала (доходность - 9,23% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 58,21% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,84% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,5% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 15,96% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 74,47% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 14,88% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,49% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 12,72% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне пятницы - 66,8% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренный рост - инвесторы продолжают строить прогнозы дальнейшей траектории процентных ставок в США.
Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Соединенных Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне увеличенный период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.
Позднее на этой неделе будут обнародованы данные о рынке труда в США и индексы деловой активности, рассчитываемые Институтом управления поставками (ISM).
Опубликовано: /Финмаркет/
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