Вероятность подъема ставки ЦБ РФ до 17% в июне составляет 50% - инвестбанк "Синара"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России на следующем заседании совета директоров (7 июня 2024 года) до 17% годовых можно оценить в 50%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"ЦБ представил результаты очередного опроса аналитиков по ключевой ставке и инфляции. По оценкам участников, инфляция по итогам 2024 года должна составить 5,5% (в апреле ожидалось 5,2%), а в 2025 году - около целевых 4%. Среднюю за текущий год ключевую ставку аналитики прогнозируют на уровне 15,9% (+1,0 п.п. к апрельской оценке), в 2025 году - 12,4% (+2,0 п.п.), в 2026 году - 9,4% (+0,6 п.п.). По нашему мнению, опрошенные аналитики слишком сильно полагаются на данные прошлых периодов, а значит, их оценки, как и в 2022-2023 гг., могут отставать от реального положения дел. Вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ до 17% мы оцениваем в 50%. Такое решение регулятора заставило бы аналитиков пересмотреть прогнозы в сторону дальнейшего повышения. Инфляцию на конец года мы ожидаем на уровне 6,5%, что больше консенсус-прогноза и оценки Банка России", - указывают эксперты в обзоре.

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