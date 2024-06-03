Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% в июне - ПСБ

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 16% годовых по итогам заседания 7 июня 2024 года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Индекс деловой активности (PMI) в крупнейшем секторе экономики РФ - обрабатывающей промышленности - в мае вырос с 54,3 п. до 54,4 п. Это значение чуть выше среднего за период, когда обработка динамично росла (с марта 2023 года). Вероятно, что в мае Росстат зафиксирует сохранение высоких темпов роста производства в обработке (в апреле - плюс 8,3% г/г, за январь-апрель - плюс 8,7% г/г). Ожидания торможения динамики ВВП со второго квартала пока не оправдываются. Пространство для дальнейшего улучшения прогнозов растет. Наш прогноз роста ВВП в 2024 году составляет плюс 2,6%, консенсус - около плюс 3%, Минфин - плюс 3,6% (на уровне 2023 года), - отмечает эксперт. - Более высокий рост - дополнительное давление на цены, поэтому ждать смягчения денежно-кредитной политики не стоит. С учетом устойчивого замедления деловой активности в секторе услуг повышение ставки считаем нецелесообразным. 5 июня выйдут данные за май. В пятницу ждем сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16% годовых".

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