Акции Мосбиржи привлекательны для среднесрочных инвестиций - ПСБ

Акции "Московской биржи" привлекательны для среднесрочных инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры "Московской биржи" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 рубля на одну акцию, - напоминают эксперты банка. - Выплаты состоятся не позднее 19 июля. Всего на выплату дивидендов решено направить 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли "Мосбиржи" по МСФО за 2023 год. Ожидаемая доходность - 7,2%. Мы считаем, что "Мосбиржа" выигрывает за счет цифровизации, роста доходов, повышения финансовой грамотности населения и высоких ставок. Ждем чистой прибыли компании по итогам года в размере 72 млрд рублей, что при payout 65% даст 20,6 руб. дивиденда, доходность 8,6%. Мы положительно смотрим на акции компании, считаем их привлекательными для среднесрочных инвестиций, целевой уровень - 280 рублей за бумагу".

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