Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты ожидали 40,8 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, ниже - об ослаблении. Индикатор находится ниже этой отметки шесть месяцев подряд.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng повышается на 2,4%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,13%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,78 за баррель, что на 0,41% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты упали в цене на 0,9%, до $81,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,4%, до $76,68 за баррель. По итогам прошлой сессии фьючерсы подешевели на 1,2%, до $76,99 за баррель.

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год. Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в I и II кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 мая выросла в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,018 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,287 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,06% и составил 104,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 899,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Автодор-003Р-01" (+0,5%), "МТС-001P-23" (+0,36%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,06%), "СТМ-001Р-03" (-0,78%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 002P-01 на 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Спред к RUONIA установлен в размере 180 базисных пунктов, по займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску также предусмотрена амортизация: по 3,33% от номинала будет погашено в даты выплат 31-59-го купонов, по 3,43% от номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ООО "А101" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. Купоны ежемесячные. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) планирует 4 июня провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 003Р-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, ориентир - спред не выше 130 базисных пунктов к значению ключевой ставки Банка России. Техразмещение запланировано на 7 июня, принять участие в нем смогут неквалифицированные инвесторы после прохождения теста.

ООО "Урожай" приняло решение о размещении выпуска 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Предоставление обеспечения по выпуску предусмотрено не будет.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) увеличило объем программы облигаций серии 001SLZ с 60 млрд рублей до 100 млрд рублей. Помимо размещения в рублях, иностранной валюте и денежного эквивалента, определяемого по учетной цене на золото, компания внесла возможность размещения денежного эквивалента, определяемого по учетной цене на серебро, устанавливаемой ЦБ РФ. Соответствующие изменения в программу и проспект 30 мая зарегистрировал Банк России. Программа облигаций компании серии 001SLZ была зарегистрирована ЦБ в феврале 2023 года. В мае и декабре 2023 года "Селигдар" завершил в рамках данной программы размещение двух выпусков бондов с номиналом в золоте. Объем дебютного 5-летнего выпуска составил 11 млрд рублей, второго выпуска со сроком обращения 6,2 года и амортизацией - 6,8 млрд рублей. Ставка купона обеих эмиссий установлена на уровне 5,5% годовых. Кроме того, "Селигдар" планирует 18 июня провести сбор заявок на третий выпуск облигаций серии GOLD03 с номиналом в золоте. Срок обращения выпуска - около 5,24 года (1911 дней), объем размещения будет определен позднее. Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 16,4% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей банк разместил в июне 2020 года по ставке полугодового купона 6,2% годовых до оферты с исполнением 14 июня 2024 года.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 19,35% годовых. Компания в марте 2023 года разместила облигации 2-й серии объемом 2 млрд 978,106 млн рублей с погашением в декабре 2032 года. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются как ключевая ставка ЦБ плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 3,35% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 12-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 18% годовых. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "РЕСО-лизинг" выкупило в рамках оферты 5 млн 775,202 тыс. облигаций серии БО-02П-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 96,25% займа. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 6 млрд рублей в ноябре 2022 года. Купоны по выпуску переменные: по первым трем купонам размер премии к среднему значению ключевой ставки ЦБ составлял 2,3% годовых, по 4-5-му купонам размер премии установлен в размере 2,91% годовых. Ставка текущего, 4-го, купона - 18,91% годовых.

ООО "Киви финанс" приобрело по оферте 8 млн 309 тыс. 953 облигации серии 001Р-02 - 100% предъявленных к выкупу бумаг - по цене 101,64% номинала. В цену выкупа входит номинальная стоимость облигаций (1 тыс. рублей за одну бумагу) и накопленный купонный доход на дату выкупа (16,40 рубля на одну облигацию). По итогам выкупа биржевых облигаций 31 мая 2024 года эмитент и оферент исполнили все обязательства перед владельцами бондов в полном объеме. "Киви финанс" 29 мая допустила техдефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, выкупив только 0,56% от общего количества предъявленных к приобретению бумаг. Причиной частичного исполнения обязательств было указано отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента.