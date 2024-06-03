Назревает отскок рынка акций РФ - "Алор Брокер"

Российскому рынку акций в настоящее время необходим отскок вверх на фоне сильной перепроданности, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Распродажи российских акций в пятницу неожиданно усилились. По итогам дня индекс Мосбиржи потерял 2%, а вечером нисходящая динамика продолжилась. Это выглядит несколько странным, поскольку нового негатива для падения не было, а в канун выходных логично было бы прикрыть "шорты". Но все говорит о том, что среднесрочные позиции начали сокращать крупные инвесторы. Сейчас рынок находится в районе середины января, то есть можно сказать, что почти весь рост текущего года утерян, - пишет эксперт в материале. - Мы считаем, что в данный момент рынок сильно перепродан, ему просто необходим отскок. Вполне вероятно, что позитивный новостной фон для него будет создан стартующим во вторник Петербургским международным экономическим форумом. Традиционно к этому мероприятию крупные эмитенты готовят подписание важных контрактов, а также другие позитивные новости".

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