"Финам" повысил рейтинг акций НоваБев до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев Групп" с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 6863 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов", - пишет Иванов.

Главные драйверы роста компании - стабильность потребления алкоголя, увеличение цен на крепкие напитки, вертикальная интеграция бизнеса и расширение сети "ВинЛаб", считает эксперт.

"С 2022 года компания начала платить дивиденды с годовой доходностью на уровне 10-11%. Дивидендная политика предполагает объем выплат в размере не менее 50% чистой консолидированной прибыли, периодичность выплат - не менее 2 раз в год. В 2023 году объем выплат составил 100% прибыли. При условии что в 2024 году компания направит на дивиденды всю чистую прибыль, дивиденд на акцию может составить 604 руб. Дивдоходность - 10,5%", - указывает Игнатов в обзоре.

"Риск снижения рентабельности - один из ключевых рисков эмитента. В 2023 году рентабельность EBITDA компании сократилась с 17,8% до 16,5% из-за увеличения расходов на сырье и материалы на 26%. Частично это может быть связано с удорожанием закупок импортного алкоголя и невозможностью полностью транслировать увеличение расходов в цены. В 2024 году давление на рентабельность может сохраниться на фоне повышения расходов на персонал, удорожания лизинга и сокращения маржинальности импортных поставок", - полагает аналитик инвесткомпании.

"НоваБев Групп" - один из лидеров алкогольной отрасли в России. Компания производит водку, джин, ром, виски, коньяк и прочие спиртосодержащие напитки. Также компании принадлежит сеть магазинов "ВинЛаб".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.