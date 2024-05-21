Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Brent торгуется у $83,2 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Нефть продолжает дешеветь после спада накануне, Brent торгуется у $83,2 за баррель

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов в понедельник обновили исторические максимумы, в том числе за счет повышения котировок акций представителей технологического сектора.

В то же время Dow Jones Industrial Average, значение которого в конце прошлой недели впервые в истории превысило отметку 40 тыс. пунктов, незначительно снизился.

Некоторые эксперты ждут существенного подъема Dow Jones в ближайшие годы благодаря хорошим корпоративным прибылям.

Главный инвестиционный стратег Yardeni Research Эд Ярдени прогнозирует, что Dow Jones к 2030 году может вырасти на 50% - до 60 тыс. пунктов, а индекс S&P 500 - до 8 тыс. пунктов. Для первого индекса это будет представлять собой годовые темпы роста на уровне 7%, а для второго - 7,1%, сообщает MarketWatch.

Такая цель может быть достигнута при средней прибыли $400 в расчете на акцию, что на 60% выше ожидаемого в этом году показателя. "Мы думаем, что это возможно", - заявил аналитик.

Аналитики банка Morgan Stanley ожидают, что значение индекса Standard & Poor''s 500 ко второму кварталу 2025 года составит 5400 пунктов. Предыдущий прогноз был сделан на конец 2024 года и предусматривал, что индекс будет находиться в районе 4500 пунктов.

Эксперты банка в рамках базового сценария ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, увеличится на 8% в этом году и на 13% в следующем году.

Кроме того, аналитики Deutsche Bank повысили прогноз для S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла за день на 2,5%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 3,7%, KLA Corp. (SPB: KLAC) - на 3,4%, Micron Technology (SPB: MU) - на 2,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,1%.

Также подорожали бумаги Caterpillar (SPB: CAT) - на 1,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,2%, Boeing Co. (SPB: BA) и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,6%, International Business Machines (SPB: IBM) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 0,5%.

Оператор круизных лайнеров Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. улучшил прогноз скорректированной прибыли на 2024 год, что привело к скачку котировок акций компании на 7,6%.

Между тем ADR китайского производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) рухнули в цене почти на 12%. Компания в первом квартале снизила чистую прибыль на 36%, хуже прогноза аналитиков.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 196,82 пункта (на 0,49%) и составил 39806,77 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), подешевевшие соответственно на 4,5% и 2,2%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 выросло по итогам торгов на 4,86 пункта (на 0,09%) - до 5308,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 108,91 пункта (на 0,65%) и завершил сессию на отметке 16794,87 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как рынок материкового Китая достиг многолетнего рекорда, а Гонконга - максимума за девять месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Цена акций Li Auto (SPB: LI) рухнула почти на 19% на Гонконгской фондовой бирже. Производитель электромобилей в первом квартале снизил чистую прибыль на 36%, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков.

На этой новости бумаги других представителей автомобильной отрасли BYD и Geely Auto подешевели на 4,1%.

Кроме того, снижается стоимость таких крупных компаний, как Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,7%, JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 2,3%, Alibaba (SPB: BABA) - на 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 0,1%.

Лидерами снижения выступают акции Sumitomo Pharma Co., подешевевшие на 7,4%, страховщика Sompo - на 4,9%, производителя кондиционеров Daikin Industries - на 4,4%.

Снижение Nikkei 225 сдерживает рост котировок бумаг представителей полупроводниковой отрасли после того, как днем ранее американский фондовый индекс Nasdaq, в расчет которого входит много технологических компаний, достиг исторического максимума.

Акции Disco Corp дорожают на 2,4%, Tokyo Electron - на 0,7%, Advantest - на 1,5%, Shift Inc. - на 0,3%, Sharp Corp. - на 3,2%.

Капитализация Tokio Marine выросла на 3,5% после того, как страховщик анонсировал программу выкупа своих акций объемом до 200 млрд иен ($1,28 млрд).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК потерял 0,75%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 0,6%. Компания сообщила, что новым главой полупроводникового бизнеса станет Ён Хён Чун, который сменит на этом посту Кёнг Ке-хёна.

Акции сталелитейной Posco теряют в цене 2%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,3%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - опустилась на 1,3%.

Цены на нефть продолжают опускаться утром во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $83,19 за баррель, что на $0,52 (0,62%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,27 (0,3%), до $83,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,73%), до $79,22 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов понизилась на $0,26 (0,3%), до $79,80 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подешевели в ходе торгов на $0,52 (0,66%), до $78,78 за баррель.

В ходе сессии в понедельник нефть колебалась между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

"С новым руководством Иран останется фактором неопределенности на нефтяном рынке. Иран был одним из главных источников увеличения добычи в последние несколько лет", - отметили аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса.

Кроме того, накануне стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких. Король, которому исполнилось 88 лет, проходит лечение антибиотиками.