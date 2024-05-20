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20 мая 2024 года 08:58

Dow Jones впервые в истории закрылся выше 40000п

Фондовые индексы США завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в пятницу. Азиатские фондовые индексы растут на 0,5-0,7% в понедельник. Цены на нефть стабильны в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в пятницу, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 40000 пунктов.

По итогам недели Dow вырос на 1,2%, S&P 500 - на 1,5%, Nasdaq - на 2,1%.

На прошедшей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности, рост потребительских цен (индекс CPI) ожидаемо замедлился в апреле до 3,4% с 3,5% в марте. Рынок позитивно воспринял сигнал ослабления инфляции как аргумент в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вскоре приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Рынок в каком-то смысле находится на перепутье, - отметил Стюарт Коул из Equiti Capital. - Решения центробанков во многом зависят от поступающих статданных, и рынок корректирует ожидания после каждой релевантной статистики".

Акции GameStop (SPB: GME) упали на 20%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники опубликовала предварительную отчетность за первый финансовый квартал, в которой отразила чистый убыток и падение выручки. Кроме того, компания анонсировала новую допэмиссию акций.

Рыночная стоимость Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) повысилась на 1,2%, хотя американский издатель видеоигр в четвертом квартале прошлого финансового года увеличил чистый убыток в 4,8 раза, а также ухудшил годовой прогноз.

Капитализация Chubb Ltd. (SPB: CB) выросла на 3,6% на новости, что акционеры швейцарской страховой компании, основная часть операций которой приходится на США, утвердили повышение годовых дивидендов на 5,8% - до $3,64 на акцию.

Цена бумаг Applied Materials (SPB: AMAT) снизилась на 0,9%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 9%, тогда как выручка компании почти не изменилась.

Котировки акций Reddit Inc. подскочили на 10% после того, как владелец одноименного интернет-портала объявил о партнерстве с разработчиком чат-бота OpenAI.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,34% и составил 40003,59 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Caterpillar (SPB: CAT), подорожавшие на 1,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось менее чем на 0,12% - до 5303,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 16685,97 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в понедельник.

Оптимизма инвесторам придают первый в истории подъем американского индекса Dow Jones Industrial Average выше 40 тыс. пунктов в минувшую пятницу и анонсированные в тот же день масштабные меры поддержки сектора недвижимости в Китае.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в мае на прежнем уровне.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Li Ning, дорожающие на 7,5%.

Значительно увеличивается капитализация Geely Automobile Holdings (+4,9%), Galaxy Entertainment Group (+4,8%), Li Auto (SPB: LI) (+4,6%), New World Development (+4,4%), Zijin Mining Group (+3,8%), Henderson Land Development (+3,6%), Chow Tai Fook Jewellery Group (+3,5%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+3,3%) и Sands China (SPB: 1928) (+2,9%).

Бумаги Haier Smart Home дешевеют на 4,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3%, Longfor Group Holdings - на 1,8%, China Merchants Bank - на 1,7%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 1,5%, Meituan (SPB: 3690) и China Mobile (SPB: 941) - на 1,1%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1%, Lenovo - на 0,8%.

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,6%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Credit Saison (+10,8%).

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining увеличивается на 7,3%, Mitsubishi Materials - на 6,8%, Socionext - на 6,2%, ENEOS Holdings - на 5,4%, Taisei Corp. и Japan Steel Works - на 5,4%, Mitsui Mining & Smelting - на 4,8%, Shin-Etsu Chemical - на 4,7%, Inpex - на 4,5%, Kobe Steel - на 4,3%.

Капитализация Mitsubishi Heavy Industries снижается на 2,3%, SoftBank Group - на 2,1%, Eisai Co. - на 1,9%, Toho Co. - на 1,7%, Nomura Holdings - на 1,6%, Nintendo - на 1,3%, Konami, NEXON, Konica Minolta и Fujitsu - на 1,2%.

На этой неделе станут известны официальные данные об апрельской динамике потребительских цен и внешней торговли Японии.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,6%.

Рыночная стоимость Korean Air Lines увеличивается на 0,5%, Hyundai Motor - на 2,9%, Posco - на 0,8%, Samsung Electronics - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Капитализация Rio Tinto растет на 2,8%, BHP - на 2,1%.

Цены на нефть стабильны на торгах в понедельник после подъема по итогам прошлой недели.

Трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море.

В воскресенье президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, сообщило иранское информагентство "Мерх".

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,08 за баррель, что на $0,1 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,71 (0,9%), до $83,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,02 (0,02%), до $80,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (1,1%), до $80,06 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали в ходе торгов на $0,05 (0,06%), до $79,63 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

В воскресенье также стало известно, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае приостановил работу после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.

Между тем в субботу танкер, следовавший в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщило Bloomberg. По данным агентства, в судно попала ракета.

"Нефтяной рынок становится все менее восприимчивым к геополитическим событиям, что, вероятно, связано с крупным запасом свободных добывающих мощностей стран ОПЕК", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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