Рубль в пятницу слегка повысился к основным валютам на фоне дорожающей нефти

Москва. 17 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного опустились на Московской бирже днем по итогам пятницы; рубль слегка укрепился к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 90,95 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,74 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 6,6 копейки, до 94,45 руб. Курс юаня снизился на 1,6 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепился к основным валютам по итогам пятницы на фоне перешедшей к более активному укреплению нефти. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России и начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам в мае. Кроме того, участники рынка оценивают ситуацию на глобальных площадках и вероятность смягчения в ближайшее время ДКП ведущими мировыми центробанками.

Свежие заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) несколько ослабили оптимизм рынка в отношении скорого смягчения политики американским ЦБ, который был вызван сигналами ослабления инфляции в США.

На уходящей неделе в Штатах вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и потребительским ценам. В частности, рост потребительских цен (индекс CPI) ожидаемо замедлился в апреле до 3,4% с 3,5% в марте. Рынок позитивно воспринял сигнал ослабления инфляции как аргумент в пользу того, что ФРС может вскоре приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

Однако президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении ставки необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству ФРС нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью CNBC в четверг, что Федрезерву, по его мнению, следует удерживать ставку на текущем уровне (5,25-5,5%) дольше. Он, в частности, отметил сохранение высокого инфляционного давления в сфере услуг.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует действовать осторожно после снижения ключевых ставок в июне, в свою очередь, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Она отметила, что смягчение политики в июне "возможно, является целесообразным", но необходимости в последующем уменьшении ставок уже в июле нет.

"Исходя из текущих данных, июльское снижение ставок не кажется мне оправданным, - сказала Шнабель в интервью японской газете Nikkei. - Нам следует очень внимательно оценивать статданные, поскольку существует риск преждевременного смягчения политики".

Инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю в 2%, и руководители ЕЦБ сходятся во мнении о том, что смогут приступить к снижению ставок в следующем месяце. В то же время информации о том, какой будет политика регулятора после июньского заседания, нет.

"Российская валюта сегодня показывает низкую волатильность. Поддержку рублю могли оказывать отложенные продажи валюты экспортерами, тем не менее, причин для дальнейшего укрепления может быть меньше на фоне снижения внешнеторгового профицита в апреле в два раза относительно марта", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале сессии находился под умеренным давлением, но после открытия основных торгов укрепился. Правда, удержаться в плюсе не удалось, вскоре рубль стал сдавать позиции и торгуется вечером с небольшими потерями к бивалютной корзине. Сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения сохраняется, что обеспечивает стабильность курса рубля и его относительно низкую волатильность. Ему пока не удается сформировать направленную устойчивую тенденцию. Фактор налогового периода на следующей неделе должен усилиться на фоне приближения пика фискальных платежей экспортеров 28 мая. Однако препятствием для более активного укрепления рубля уже может выступать существенное снижение нефтяных цен, стартовавшее в середине апреля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть растут вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,36%, до $83,56 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,39%, до $79,53 за баррель.

С начала недели международный бенчмарк прибавил 0,8%, североамериканский - 1,5%.

Поддержку котировкам оказывают сильные статданные из Китая.

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста увеличились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков - 5,5%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 7,5%, в горнодобывающем секторе - на 2%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,34 копейки, до 90,9873 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,02 копейки, до 98,7776 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 3,16 копейки по отношению к четвергу и составил 90,8821 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра", напротив, к 19:00 мск вырос на 7,03 копейки, до 90,9974 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 047,248 млн, из которых $268,973 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $778,275 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 22,48 копейки, до 98,6405 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 8,67 копейки, до 98,7919 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR356,398 млн, из которых EUR130,243 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR226,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 мая упала на 10 базисных пунктов - до 15,9% годовых. Срочная версия RUONIA на месяц осталась в пятницу на прежнем уровне - 15,97% годовых, на три месяца - повысилась на 1 базисный пункт, до 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев также поднялась на 1 базисный пункт относительно четверга и составила 16,18% годовых.